La felicidad de Franco Colapinto tras renovar con Alpine para 2026. "Estoy muy orgulloso por esta oportunidad"

Este viernes, Alpine anunció la continuidad de Franco Colapinto en 2026. Y al conocerse la noticia el pilarense no ocultó su alegría. Video.

La espera se terminó. Este viernes a las 10:43 (hora de Argentina), Alpine dio la noticia que todos los fanáticos argentinos estaban esperando: Franco Colapinto seguirá en la Fórmula 1 y será el compañero de Pierre Gasly para la temporada 2026.

El anuncio por parte de la escudería francesa se dio minutos antes de la primera y única sesión de entrenamientos del Gran Premio de Brasil y lo hizo a través de varios tuits en su cuenta de X y un video en el que el piloto argentino expresó toda su alegría por continuar en la Máxima categoría del automovilismo.

El video de Alpine tras anunciar la continuidad de Franco Colapinto Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/1986794657167401394&partner=&hide_thread=false Stronger together, @FranColapinto pic.twitter.com/BLVpYxemPV — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 7, 2025 La felicidad de Franco Colapinto tras renovar con Alpine Minutos después de confirmar que se queda en la escudería francesa, Franco Colapinto habló mano a mano con Juan Fossaroli, periodista de ESPN y que cubre la Fórmula 1 durante varios años, y allí expresó toda su felicidad por la noticia. Además, le agradeció a Flavio Briatore, el asesor ejecutivo de Alpine, todo su equipo, su familia y a los argentinos que lo apoyaron desde su arribo.

"Estoy muy agradecido a Flavio (Briatore) y a todo el equipo por confiar en mí para impulsar al equipo hacia adelante en el futuro. Desde mi debut en la Fórmula 1, supe que, dadas las circunstancias, sería un gran reto mantenerme en este deporte. Ha sido un camino largo y difícil, y estoy muy orgulloso de la oportunidad de volver a manejar con este equipo en 2026, junto a Pierre (Gasly), quien ha sido un gran compañero y sin duda alguien de quien seguiré aprendiendo", comenzó.

La felicidad de Franco Colapinto tras haber renovado con Alpine (Créditos: ESPN) "Finalmente, es muy especial y oportuno hacer este anuncio aquí en Brasil este fin de semana. Estar tan cerca de mi país natal, Argentina, y en un evento que siento como una carrera en casa, donde cuento con tanto apoyo. Tener tantos aficionados acompañándome en este camino es la razón por la que competimos, y el próximo año, cuando se espera un reinicio en la Fórmula Uno, esperamos poder brindarles a todos nuestros seguidores un motivo para sonreír y celebrar. ¡Vamos Alpine!", concluyó.