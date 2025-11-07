El posteo de Flavio Briatore apoyando a Franco Colapinto tras su renovación con Alpine: "Tiene las cualidades y el..."

El asesor ejecutivo de la escudería francesa subió una publicación a su cuenta de Instagram con un mensaje dedicado a Franco Colapinto.

La noticia tan esperada por todos los argentinos se confirmó este viernes a las 10:43 (hora de Argentina): Franco Colapinto seguirá en la Fórmula 1 para la temporada 2026 y será, junto a Pierre Gasly, la dupla titular de Alpine.

Tras confirmarse la noticia, el argentino no pudo ocultar su felicidad y habló con ESPN sobre su renovación con la escudería francesa: "Estoy muy agradecido a Flavio (Briatore) y a todo el equipo por confiar en mí para impulsar al equipo hacia adelante en el futuro. Desde mi debut en la Fórmula 1, supe que, dadas las circunstancias, sería un gran reto mantenerme en este deporte. Ha sido un camino largo y difícil, y estoy muy orgulloso de la oportunidad de volver a manejar con este equipo en 2026, junto a Pierre (Gasly), quien ha sido un gran compañero y sin duda alguien de quien seguiré aprendiendo", lanzó.

Las primeras palabras de Colapinto como piloto titular de Alpine para 2026 La felicidad de Franco Colapinto tras haber renovado con Alpine (Créditos: ESPN) El posteo de Flavio Briatore apoyando a Colapinto tras su renovación con Alpine Ahora, quien le transmitió a Colapinto todo su apoyo de cara al futuro fue Flavio Briatore, el asesor ejecutivo de Alpine. El empresario italiano publicó en su cuenta de Instagram una foto de él junto al argentino y un mensaje dedicado para su pupilo: "He seguido de cerca la trayectoria de Franco en la Fórmula 1 y siempre he creído que tiene las cualidades y el potencial necesarios para convertirse en un piloto de élite que crezca con el equipo", comenzó.

"Nuestra decisión de continuar juntos en 2026 es una clara muestra de nuestro compromiso y firme apoyo a Franco en su desarrollo como piloto. Ha sido un año difícil para todo el equipo, y no ha sido fácil rendir al máximo, pero tanto Franco como Pierre se han esforzado al máximo para que el equipo esté en la mejor posición posible para la próxima temporada", agregó.