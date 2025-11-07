El tremendo respaldo de un piloto de la Fórmula 1 a Colapinto: "La gente dice que no está haciendo un buen trabajo y eso no es..."

Uno de los pilotos promesas que compite con Franco Colapinto en la Máxima lo llenó de elogios por el gran trabajo que viene realizando en el pobre Alpine.

Este viernes es un día especial para todos los argentinos, y aún más para Franco Colapinto: A las 10:43 (hora de Argentina) Alpine confirmó al piloto argentino como el segundo asiento de la escudería de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Esta noticia se dio durante el Gran Premio de Brasily de esta manera, Franco se convertirá en el octavo piloto argentino en disputar tres temporadas dentro del Gran Circo.

Unas horas antes de que sea haga oficial la noticia, Franco Colapinto recibió un tremendo elogio por parte de otro rookie de la Fórmula 1 y un gran amigo suyo como lo es Gabriel Bortoleto. El piloto brasileño de Kick Sauber destacó la temporada que está haciendo FC43, la cual le ganó la confianza de Flavio Briatore y toda la escudería francesa para seguir en el equipo de cara al 2026.

Bortoleto y Colapinto son amigos: se tiran flores cada vez que pueden por las redes y se compartieron paddock en Australia y China. Foto: @stakef1team_ks Gabriel Bortoleto defendió el trabajo de Franco Colapinto en Alpine. Foto: @stakef1team_ks Gabriel Bortoleto llenó de elogios a Franco Colapinto "Es difícil juzgar. No deberíamos juzgar a los pilotos solo por los resultados...por ejemplo la gente que dice que Franco no está haciendo un buen trabajo y eso no es cierto”, sentenció en su participación junto a Max Verstappen en Pelas Pistas Podcast, conducido por Christian Fittipaldi y Nelsinho Piquet (expilotos de F1 e hijos de campeones mundiales).

A su vez, Bortoleto reconoció que el trabajo de Colapinto no es nada sencillo, sobre todo por el pobre rendimiento que mostró el A525 durante toda la temporada: "El no tiene un auto para sumar puntos, pero no está lejos de Gasly. Entonces la gente no habla de el porque no tiene un auto para lograr puntos", aseguró el paulista de 21 años campeón de la F2 en 2024 y F3 en 2023.