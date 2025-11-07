El mensaje de María Catarineu, mánager de Colapinto, tras el anuncio de Alpine: "Llegó la oportunidad que se merecía"

La representante de Franco Colapinto celebró la renovación con la escudería francesa para la temporada 2026 y destacó el esfuerzo detrás del logro.

La mánager de Franco Colapinto, María Catarineu, no ocultó su felicidad tras la confirmación de que el piloto argentino continuará en la Fórmula 1 con Alpine durante la temporada 2026. Con evidente orgullo, aseguró que “llegó la oportunidad que Franco se merecía”, en referencia al camino recorrido por el joven bonaerense para consolidarse en la Máxima.

Colapinto anuncio oficial Alpine 2026 Franco Colapinto fue anunciado como piloto titular de Alpine para la temporada 2026. Foto: @AlpineF1Team Una pieza clave en las negociaciones con Alpine María Catarineu fue una figura fundamental en las gestiones que aseguraron la continuidad del argentino en la escudería francesa. A pesar de que Alpine atraviesa un presente complicado en cuanto a resultados, la renovación se concretó gracias a la apuesta por el proyecto técnico que comenzará en 2026, con el nuevo motor Mercedes, mayores horas en el túnel de viento y un monoplaza renovado en desarrollo.

El objetivo es claro: construir un auto competitivo que permita a Colapinto y a su compañero Pierre Gasly pelear por puntos en cada fin de semana de carrera.

El mensaje de María Catarineu en redes A través de sus redes sociales, la mánager compartió un mensaje emotivo: “Ha sido una temporada difícil, pero estamos orgullosos de cómo Franco ha asumido el desafío. Estamos encantados de confirmar en lo que hemos estado trabajando: que el #43 estará en la parrilla de Fórmula 1 2026 y comenzará su primera temporada completa como piloto de F1 en Melbourne. Agradecemos a Alpine su confianza en Franco y a todos nuestros socios por ayudar a hacer esto posible”.

posteo manager colapinto El posteo de María Catarineu, mánager de Franco Colapinto. Instagram @bulletsportsmanagement La publicación refleja el trabajo que Catarineu y su equipo vienen realizando desde hace años para posicionar al joven argentino en la élite del automovilismo mundial.