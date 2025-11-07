El mensaje de María Catarineu, mánager de Colapinto, tras el anuncio de Alpine: "Llegó la oportunidad que se merecía"
La representante de Franco Colapinto celebró la renovación con la escudería francesa para la temporada 2026 y destacó el esfuerzo detrás del logro.
La mánager de Franco Colapinto, María Catarineu, no ocultó su felicidad tras la confirmación de que el piloto argentino continuará en la Fórmula 1 con Alpine durante la temporada 2026. Con evidente orgullo, aseguró que “llegó la oportunidad que Franco se merecía”, en referencia al camino recorrido por el joven bonaerense para consolidarse en la Máxima.
Una pieza clave en las negociaciones con Alpine
María Catarineu fue una figura fundamental en las gestiones que aseguraron la continuidad del argentino en la escudería francesa. A pesar de que Alpine atraviesa un presente complicado en cuanto a resultados, la renovación se concretó gracias a la apuesta por el proyecto técnico que comenzará en 2026, con el nuevo motor Mercedes, mayores horas en el túnel de viento y un monoplaza renovado en desarrollo.
El objetivo es claro: construir un auto competitivo que permita a Colapinto y a su compañero Pierre Gasly pelear por puntos en cada fin de semana de carrera.
El mensaje de María Catarineu en redes
A través de sus redes sociales, la mánager compartió un mensaje emotivo: “Ha sido una temporada difícil, pero estamos orgullosos de cómo Franco ha asumido el desafío. Estamos encantados de confirmar en lo que hemos estado trabajando: que el #43 estará en la parrilla de Fórmula 1 2026 y comenzará su primera temporada completa como piloto de F1 en Melbourne. Agradecemos a Alpine su confianza en Franco y a todos nuestros socios por ayudar a hacer esto posible”.
La publicación refleja el trabajo que Catarineu y su equipo vienen realizando desde hace años para posicionar al joven argentino en la élite del automovilismo mundial.
Un nuevo capítulo en el sueño de Colapinto
La confirmación de Colapinto para la temporada 2026 se dio en el marco del Gran Premio de Brasil, donde el piloto buscará sumar sus primeros puntos del año. La noticia llegó como un impulso anímico en una etapa clave de su carrera, y también como un reconocimiento al esfuerzo conjunto entre el piloto, su mánager y todo el equipo de Alpine.
El futuro inmediato se presenta desafiante, pero lleno de ilusión. Tal como expresó Catarineu, “llegó la oportunidad que Franco se merecía”, y junto a su entorno, promete aprovecharla al máximo.