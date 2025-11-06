La predicción de Franco Colapinto para el Superclásico entre River y Boca del domingo

En plena previa del Gran Premio de Brasil , el argentino Franco Colapinto no solo habló de autos y estrategias. Durante la jornada de prensa, el piloto de Alpine se permitió un desvío futbolero y dio su pronóstico para el Superclásico del próximo domingo, cuando Boca y River se enfrenten en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura.

“Con un 2-0 estoy contento. Mientras ganemos. Mientras sea Boquita el que gane, estamos bien”, afirmó con una sonrisa el corredor de 22 años, reconocido hincha xeneize, durante una entrevista brindada a Cadena 3.

El resultado que imagina podría darle al equipo de Claudio Úbeda la clasificación a la Copa Libertadores 2026, y Colapinto no ocultó su entusiasmo.

El fin de semana en Interlagos promete ser tan intenso como impredecible. Las condiciones meteorológicas anuncian un 75% de probabilidades de lluvia para el sábado, jornada en la que se correrá la Sprint y la clasificación para la competencia principal del domingo, pautada para las 14:00 (hora argentina).

Sin embargo, la cercanía del horario con el Superclásico —que arrancará a las 16:30 en La Bombonera— generó una divertida preocupación para el piloto. “El horario es jugado. Espero que no retrasen la carrera por lluvia. Si la llegan a retrasar, yo me bajo, che. Que me pongan en la tele el partido de Boca”, bromeó entre risas.

Más allá de su fanatismo por Boca, Colapinto también se mostró enfocado en lograr un buen resultado en el Gran Premio de Brasil, donde espera seguir sumando experiencia en la máxima categoría. “Quiero tener un buen fin de semana para los argentinos que están acá. Sé que hacen un gran esfuerzo para venir”, expresó con gratitud.

Además, adelantó cuál será su look para la cita en San Pablo: “Voy a entrar con una camiseta de Boca, algo para bancar. Ojalá que sea un buen domingo para todos, en la F1 y en el fútbol también”.

colapinto boca Franco Colapinto corre en Interlagos, pero piensa en La Bombonera. Instagram @alpinef1team

El sugerente posteo de Alpine

La escudería francesa realizó una publicación en su redes sociales oficiales con la fecha de este viernes, 7 de noviembre de 2025, día en el que se rumorea que podrían renovar el contrato de Franco Colapinto. La publicación fue acompañada de la frase “¿Ya hicieron los cálculos?” y un emoji pensativo, y se cargó de comentarios pidiendo por la confirmación de que el pilarense correrá en la máxima categoría durante un año más.

preanuncio alpine A horas del Gran Premio de Brasil, un mensaje de Alpine encendió la ilusión entre los fanáticos de Franco Colapinto.

Colapinto se encuentra en la ciudad brasileña de San Pablo para la disputa del Gran Premio de Brasil. En el día previo al comienzo de la carrera, por la vigesimoprimera fecha de la temporada 2025 de la Formula 1, una publicación del equipo de prensa de Alpine fortaleció los rumores de que Colapinto podría renovar su contrato con la escudería francesa.

El posteo fue muy conciso e incluyó los números 07, 11 y 25, la fecha del próximo viernes, 7 de noviembre, junto con la consulta “Have you done the maths yet” (¿Ya hicieron los cálculos?).

Además de los crecientes rumores sobre la posible renovación del argentino, la sumatoria de los números que conforman la publicación da como resultado 43, el número que utiliza Colapinto en su monoplaza, en lo que se espera que sea un guiño para la confirmación de la firma del nuevo contrato.