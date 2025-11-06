¡Ahora sí! Alpine confirmará este viernes a Colapinto como piloto para 2026: el posteo con el preanuncio

El piloto argentino, que corre este fin de semana en Interlagos, está a un paso de sellar su futuro con Alpine tras un posteo que dejó poco margen para la duda.

Gran expectativa en el mundo del automovilismo por el enigmático posteo de Alpine en la previa del GP de Brasil.

La expectativa se disparó en la previa del Gran Premio de Brasil. Franco Colapinto se prepara para correr en Interlagos y todas las miradas apuntan a Alpine, que este viernes realizaría el anuncio oficial de su continuidad como piloto titular para 2026.

Horas antes del inicio de las primeras prácticas libres, la escudería francesa sorprendió con un sugestivo posteo en redes sociales. “¿Ya hiciste los cálculos?”, publicó el equipo junto a una imagen que muestra únicamente la fecha “07 11 25”. El detalle no pasó inadvertido: al sumar esos números, el resultado es 43, el número que identifica al piloto oriundo de Pilar.

preanuncio alpine A horas del Gran Premio de Brasil, un mensaje de Alpine encendió la ilusión entre los fanáticos de Franco Colapinto. Franco Colapinto para rato Diversas fuentes internacionales confirman que el acuerdo con Colapinto ya está cerrado. El piloto argentino firmó a comienzos de 2025 un contrato por cinco años —a “préstamo” desde Williams—, aunque el mismo no garantizaba su lugar en la grilla. Sin embargo, su rendimiento durante la temporada, que fue de menor a mayor pese a las dificultades del auto, le permitió ganarse la titularidad.

El argentino se impuso con autoridad sobre Paul Aron, el otro candidato que evaluaba Alpine para 2026. Sin pretemporada y con un monoplaza complejo de dominar, Colapinto equilibró la balanza frente a un compañero con más experiencia, Pierre Gasly, y aportó además un respaldo económico importante, con el patrocinio de Mercado Libre.

colapinto alpine Franco Colapinto, a un paso de su confirmación como piloto oficial de Alpine para 2026. Instagram @alpinef1team Alpine y un anuncio que emociona a los fanáticos Desde San Pablo, donde se disputa el Gran Premio de Brasil, Colapinto vive horas especiales, en la previa de la competencia más especial para el argentino, por la cercanía geográfica y el fuerte apoyo del público albiceleste en las tribunas.