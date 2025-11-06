Franco Colapinto y su motivación especial para el Gran Premio de Brasil: "Ahora mi foco está puesto en..."

Mientras crecen los rumores sobre su continuidad en Alpine para 2026, Franco Colapinto habló de lo que realmente lo moviliza este fin de semana.

Llegó el Gran Premio de Brasil y, con él, un nuevo capítulo en la historia de Franco Colapinto en la Fórmula 1. El piloto argentino aterrizó en San Pablo con la misma incertidumbre que arrastra desde hace semanas: su continuidad en Alpine para la temporada 2026 sigue sin confirmarse. Pero lejos de engancharse en ese tema, el bonaerense dejó en claro que hoy tiene otro foco.

“Ahora mi foco está puesto en este lugar, que lo disfruto muchísimo”, aseguró Colapinto este jueves, en diálogo con la prensa. Y enseguida explicó qué lo motiva en este tramo del campeonato: “Correr con F1 en Brasil es muy especial para mí. Hay muchos argentinos aquí y en 2024 no lo pude disfrutar”.

El deseo de Colapinto antes del GP de Brasil Colapinto con la de Boca en Brasil Franco Colapinto recibió una camiseta de Boca, equipo del que es hincha, durante el primer día de actividades en el cicuito de Interlagos. EFE Aunque la pregunta sobre su futuro fue inevitable, Colapinto la esquivó con naturalidad: “No lo sé. Voy carrera a carrera”, respondió. El piloto, que vive su primera temporada completa en la máxima categoría, admitió que el año fue más complejo de lo que imaginaba.

“A medida que pasaron las carreras, el auto se fue haciendo más y más complicado y lento. Es difícil para nosotros estar motivados y fuertes juntos, pero lo estamos. Estoy enfocado en esta temporada y en terminarla”, dijo.

Sobre 2026, Colapinto se mostró cauto, aunque reconoció que el nuevo proyecto entusiasma a todos en Enstone. “Todos son muy positivos respecto al ritmo y rendimiento del coche de 2026, al menos en las simulaciones. Pero hasta que no lo veas en pista, es difícil decirlo. Aun así, estoy seguro de que será mejor que el de este año”, confió.