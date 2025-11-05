Una histórica escudería de la Fórmula 1 anunció un cambio en su nombre para 2026.

Una escudería de renombre y con mucha historia en la Fórmula 1 cambiará su logotipo y su nombre de cara a la temporada 2026.

Muchas escuderías de la Fórmula 1 ya comienzan a trabajar en los autos de cara a la temporada 2026. Algunos de los casos son los de Alpine o Kick Sauber, mientras que otros como Williams ya anunciaron grandes cambios para el próximo año, pero a diferencia del resto, ellos comenzaron con el diseño de su nueva identidad.

La escudería británica y en la que estuvo Franco Colapinto durante 2024 anunció el cambio de su nombre y diseño de cara a 2026: volverá a lucir el histórico el histórico logo estilizado “Forward W“, que remite directamente a las décadas de los ’80 y ’90 y también para rememorar a Sir Frank Williams. Ademas, también se se rebautizarán oficialmente como Atlassian Williams F1 Team.

Williams Racing anunció un cambio en su nombre para 2026 Esto fue anunciado en las redes sociales de la escudería que dirige James Vowles, con una frase que deja todo en claro: “Inspirados por nuestro pasado, confiados en nuestro futuro y con una identidad clara“, escribieron en X y acompañado con un video de Sir Frank Williams.

Inspired by our past, confident about our future, and clear about our identity



From January 2026, we will become Atlassian Williams F1 Team and unveil an all-new logo to go with it. Full details: https://t.co/62P78IV7gb pic.twitter.com/rKOX5UDDm8 — Atlassian Williams Racing (@WilliamsRacing) November 3, 2025 Por otro lado, Williams insistió en que esta evolución no solo se centra en una cuestión estética, sino que también es un compromiso que busca reconectar con las raíces de la escudería: “Como equipo, nos inspiramos en nuestro pasado, pero estamos entusiasmados por el futuro y comprometidos con escribir un nuevo capítulo ganador en la historia de Williams“, aseguró.