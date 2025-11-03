Atento, Franco Colapinto: el trascendental motivo por el que Flavio Briatore estuvo de visita en Buenos Aires

La inesperada presencia de Briatore en el país generó rumores, pero ahora se conoció la razón: su viaje estuvo ligado a la renovación del vínculo de Colapinto.

El asesor principal de Alpine estuvo en Buenos Aires hace dos semanas para reunirse con los principales sponsors de Franco Colapinto.

Flavio Briatore, asesor principal y figura clave en la toma de decisiones dentro de Alpine, estuvo en Buenos Aires hace dos semanas con un solo objetivo: reunirse con las empresas que apoyan a Franco Colapinto, entre ellas Mercado Libre, sponsor principal del piloto argentino y con fuerte presencia en el diseño del auto desde las últimas carreras.

Según reveló el medio francés L’Auto-Journal, el empresario italiano viajó directamente a la Argentina tras el Gran Premio de los Estados Unidos, disputado en Austin, donde Colapinto había protagonizado un episodio polémico: desobedeció una orden de equipo y superó a su compañero Pierre Gasly, terminando 17°, lo que lo llevó a disculparse más tarde.

El jefe de Alpine viajó a Buenos Aires y todo apunta a Franco Colapinto De acuerdo con la publicación, Briatore se reunió en Buenos Aires con representantes de las empresas que apoyan a Franco para sellar su continuidad como piloto titular de la escudería francesa para la temporada 2026 de la F1.

flavio briatore El siempre polémico Flavio Briatore: todo indica que la renovación de Colapinto con Alpine podría hacerse oficial antes del Gran Premio de Brasil. Instagram @briatoreflavio Aún no se confirmó si el nuevo contrato será por una o dos temporadas, con opción de renovación, pero todo indica que el joven de Pilar, de 22 años, seguirá firme al volante del A526 bajo el nuevo reglamento técnico de la categoría que entrará en vigor en 2026.

Mientras tanto, en Francia crecen los rumores sobre un posible enfrentamiento interno en Alpine. Algunos directivos de Renault, encabezados por el nuevo CEO François Provost, estarían buscando desplazar a Briatore del proyecto de Fórmula 1, justo cuando el equipo se prepara para usar motores Mercedes en lugar de los propulsores propios.