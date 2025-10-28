Flavio Briatore habló del sobrepaso de Colapinto a Gasly y fue contundente: "Tuvo que..."

La polémica maniobra del argentino sobre su compañero de equipo sigue generando debate. Qué dijo Flavio Briatore al respecto.

El sobrepaso de Franco Colapinto a Pierre Gasly durante el Gran Premio de Estados Unidos sigue siendo tema de conversación en el paddock de la Fórmula 1. Luego de que distintas figuras del ambiente dieran su opinión, llegó el turno de Flavio Briatore, asesor de Alpine, quien fue categórico al marcar su postura sobre lo ocurrido.

La reacción de Flavio Briatore ante la desobediencia de Colapinto Briatore habló públicamente sobre la maniobra que generó tensión dentro del equipo francés y buscó poner paños fríos a la situación. “Franco tuvo que disculparse con Gasly y luego con todo el equipo de carreras”, afirmó el histórico dirigente italiano, dejando en claro que el tema ya fue tratado internamente.

Franco Colapinto superó a Pierre Gasly, pese a la orden de Alpine Franco Colapinto superó a Pierre Gasly, pese a la orden de Alpine Sin embargo, el asesor de Alpine también elogió el crecimiento del joven piloto argentino y destacó su rendimiento reciente. “Mejoró mucho últimamente y lleva cuatro carreras al nivel de Pierre”, subrayó Briatore, reconociendo la evolución de Colapinto en la actual temporada de la Fórmula 1.

Días clave para Franco Colapinto La continuidad de Franco Colapinto en Alpine es otro de los temas que mantiene expectante al entorno del piloto y a los fanáticos. Según versiones que circulan desde hace semanas, el anuncio de la renovación de su contrato podría concretarse durante esta parte del calendario en Latinoamérica.

Según se rumorea, la confirmación estaría “al caer”, sobre todo luego de conocerse acerca de una reunión clave entre Briatore, los representantes de Colapinto y el propio piloto, en la que se avanzó en los detalles del acuerdo.