El director de Alpine reveló qué decisión tomaron por si Colapinto podía sobrepasar a Gasly al final del GP de México: "Les dimos la..."

Steve Nielsen dio a conocer la decisión que tomaron por si Colapinto llegaba a adelantar a Pierre Gasly en el final de la carrera en México.

Franco Colapinto tuvo una discreta actuación y finalizó en el puesto 16° en el Gran Premio de México. Tras largar desde el última lugar de la grilla, el argentino fue escalando posiciones gracias a las abandonos de Lawson, Hulkenberg, Alonso y Sainz, y se quedó a tan solo 0.296 décimas de superar a su compañero de equipo, Pierre Gasly.

A pesar de que fue una carrera difícil, el pilarense estuvo muy cerca de volver a tener una batalla feroz como ocurrió en Austin, en donde desobedeció las órdenes de equipo de Alpine y sobrepasó a Pierre, con su compañero de box. Faltando dos vueltas para el final, FC43 se había puesto a tiro del francés y con el DRS activado tenía todas las posibilidades de pasarlo, pero el abandono de Sainz provocó la salida del Virtual Safety Car y condenó al argentino.

Nielsen reveló qué decisión tomaron por si Colapinto podía sobrepasar a Gasly al final de la carrera A pesar de que todos los fanáticos se quedaron con las ganas de ver una nueva batalla entre Colapinto y Gasly, muchos también se preguntaron qué decisión hubieran tomado los jefes de la escudería francesa si algo como lo que ocurrió entre Colapinto Estados Unidos volvía a suceder. La respuesta llegó de la mano de Steve Nielsen, el nuevo director de Alpine, quien reveló qué decisión tomaron por si FC43 podía sobrepasar a al francés al final de la carrera.

colapinto gasly f1 Colapinto y Gasly estuvieron a una vuelta de protagonizar una nueva batalla en pista. Captura de video "Con los primeros clasificados pasando con banderas azules, gestionamos ambos coches con igual cuidado para no interferir con los que nos doblaban, dándoles al mismo tiempo la oportunidad de al menos competir por la posición sin correr riesgos innecesarios. Ha sido un fin de semana difícil para el equipo. Enhorabuena a todos en pista y en las fábricas por su continuo esfuerzo. Nos reagruparemos la semana que viene antes de San Pablo", lanzó.