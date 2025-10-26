El crudo análisis de Colapinto tras quedar en el puesto 16° en el Gran Premio de México: "Peor no se puede ir"

Colapinto tuvo una decente actuación en el Autódromo Hermanos Rodríguez, pero se mostró molesto nuevamente con el auto y la estrategia de Alpine.

Se terminó un nuevo fin de semana de Fórmula 1 para Franco Colapinto. El piloto argentino sufrió con el ritmo del A525 y tras largar 20°, tuvo que discreta actuación en la que aprovechó los abandonos de Lawson, Alonso, Sainz y Hulkenberg, para concluir en el puesto 16° en el Gran Premio de México.

A pesar de que fue una carrera difícil, el pilarense estuvo muy cerca de volver a tener una batalla feroz como ocurrió en Austin, con su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly. Faltando dos vueltas para el final, FC43 se había puesto a tiro del francés y con el DRS activado tenía todas las posibilidades de pasarlo, pero el abandono de Sainz provocó la salida del Virtual Safety Car y condenó al argentino. Finalmente, se quedó a 0.296 décimas de pasarlo.

El crudo análisis de Colapinto tras quedar en el puesto 16° en el Gran Premio de México Tras concluir la carrera, Colapinto pasó por la zona mixta y allí hizo un crudo y contundente análisis de su rendimiento y el de su monoplaza durante el GP de México: "Hice 50 vueltas arrastrándome, sin nada de grip. Después con las blandas anduve bien, pero ya era muy tarde. Fue una carrera sin mucho ritmo y muy larga. Nosotros como equipo no teníamos ritmo, la verdad nos costó mucho. Así que a laburar para la próxima", sentenció.

El crudo análisis de Franco Colapinto tras el GP de México Y se ilusionó de cara a lo que se viene: "Brasil es el Gran Premio de casa. Va a haber muchos argentinos y tengo muchas ganas de ir allá y disfrutarlo con todos ellos. Ojalá que andemos bien para darles un lindo resultado. Lo bueno es que peor no se puede ir. Así que de acá para arriba ojalá que mejoremos un poco", cerró.