Franco Colapinto liquidó a otro piloto tras el GP de México: "Siempre hace lo mismo, nunca mira los espejos"

Franco Colapinto explotó en zona mixta por la maniobra de un piloto que lo perjudicó en la largada del Gran Premio de México.

Se cerró un nuevo fin de semana de Fórmula 1 para Franco Colapinto. El piloto argentino, que venía de tener uno de los peores sábados de su carrera, se fue del Gran Premio de México sin sumar puntos tras finalizar P16. De todas maneras, el argentino tuvo una buena actuación, sobre todo tras reponerse del accidente que tuvo con el canadiense, Lance Stroll de Aston Martin, en la largada.

En el Autódromo Hermanos Rodríguez, Stroll lo dejó sin espacio en el ingreso a la curva, y Colapinto se vio obligado a pisar la parte sucia, lo que provocó un trompo que lo relegó nuevamente al final del grupo. Afortunadamente, el argentino logró retomar la marcha sin daños mayores, aunque perdió tiempo.

Colapinto estalló contra Lance Stroll Tras el final de la carrera, FC43 fue consultado sobre esa acción y liquidó sin piedad al piloto de Aston Martin, mirado de reojo por todo el ecosistema de la Fórmula 1: "Stroll me tiró al pasto. No mira los espejos nunca. No sé para dónde mira cuando ve a los espejos, siempre hace lo mismo... Hice un trompo, pero me recuperé rápido", sentenció.

Por otra parte, Franco Colapinto fue contundente al analizar su rendimiento en México: "Hice 50 vueltas arrastrándome, sin nada de grip. Después con las blandas anduve bien, pero ya era muy tarde. Fue una carrera sin mucho ritmo y muy larga. Nosotros como equipo no teníamos ritmo, la verdad nos costó mucho. Así que a laburar para la próxima", mencionó.

Y se ilusionó de cara a lo que se viene: "Brasil es el Gran Premio de casa. Va a haber muchos argentinos y tengo muchas ganas de ir allá y disfrutarlo con todos ellos. Ojalá que andemos bien para darles un lindo resultado. Lo bueno es que peor no se puede ir. Así que de acá para arriba ojalá que mejoremos un poco", cerró.