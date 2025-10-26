Colapinto se quedó a décimas de pasar a Gasly, terminó 16° y Norris ganó el Gran Premio de México
Colapinto se quedó a 0.296 décimas de superar a su compañero de equipo y es por ello que terminó 16°. El piloto de McLaren el flamante ganador en México.
El piloto británico Lando Norris (McLaren) se quedó con un cómodo triunfo en el Gran Premio de México y se convirtió en el nuevo líder del campeonato mundial de pilotos al superar por un punto a su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri. El argentino Franco Colapinto (Alpine), finalizó 16° y se quedó a 0.296 décimas de superar a su compañero de equipo, Pierre Gasly.
El podio lo completaron el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) mientras que Oliver Bearman se lleva un increíble cuarto puesto, su mejor resultado en la F1, y el piloto del día. El top 10 lo completaron Piastri, Antonelli, Russell, Hamilton, Ocon y Bortoleto.
El piloto británico tuvo una gran largada y mantuvo el primer lugar durante toda la carrera en México. Charles Leclerc y Max Verstappen completaron el podio. Por su parte, Colapinto finalizó 16° y se quedó a 0.250 décimas de superar a su compañero de equipo, Pierre Gasly.
Se quedó Sainz y Colapinto subió al puesto 16°
Bandera amarilla porque se quedó Carlos Sainz en la curva 16 y apareció el Virtual Safety Car. La carrera se relanzó a media curva de la meta. Verstappen se quedó a muy poquito de superarlo a Leclerc. Piastri no llegó a superar a Bearman. Y Colapinto se quedó detrás de Gasly, porque cuando antes de la neutralización, cuando se estaba acercando, tuvo que frenarse porque le mostraron la bandera azul para que le diera paso a Bearman.
Piastri superó a Russell y escaló al quinto lugar
Colapinto se ubica P17 y ahora irá a la caza de Gasly
Paró Colapinto y puso gomas blandas. Volvió último, detrás de Gasly. El argentino está a 17 segundos de su compañero.
Russell pidió a gritos el intercambio de posiciones y desde Mercedes cedieron
Después de que Russell lo pidiera durante varias vueltas, Mercedes le dice a Antonelli que deje pasar a su compañero para que pueda pelear por el podio con Bearman, que está tercero. Kimi ahora deberá tratar de contener a Piastri, que está a distancia de DRS.
Abandonó Fernando Alonso y Colapinto se ubica 16°
Alonso abandonó y quedaron 17 autos en pista. Gasly es el último y está a más de 20 segundos de Colapinto, que sigue con las gomas duras del comienzo. Adelante, Norris, que ya paró y puso gomas medias, manda con diez segundos de ventaja sobre Verstappen -aún sin paradas- y casi 16 sobre Leclerc. Piastri está séptimo, detrás de los dos Mercedes que pelean por el quinto puesto.
Stroll pasó a Colapinto y ahora cayó al puesto 18°
Colapinto no pudo aguantar con el débil ritmo del Alpine y fue superado por el canadiense de Aston Martin. El argentino se ubica 18° en México.
Abandono de Hulkenberg y Colapinto subió al puesto 17°
El piloto alemán de Kick Sauber abandonó el Gran Premio de México tras sufrir un problema en su monoplaza y esto lo aprovechó Franco Colapinto para subir al puesto 17°.
Colapinto gira más rápido que Gasly con sus gomas duras
El piloto argentino que se ubica en la posición 19° le viene recortando bastantes segundos a su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien está 18° por delante de él.
Verstappen y Hamilton otra vez peleando mano a mano
Verstappen superó a Hamilton. El británico de Ferrari terminó en la vía de escape de la curva 4, pero volvió tercero. Y Bearman aprovechó el caos para trepar varias posiciones y quedar cuarto, delante del neerlandés, que podría ser penalizado por haberse salido de pista varias veces.
Franco Colapinto subió una posición tras el ingreso a boxes de Lawson
Franco Colapinto subió una posición en las primeras vueltas del GP de México tras el ingreso a boxes de Liam Lawson.
Lando Norris mantuvo el liderato en la largada y tiene a las dos Ferraris atrás
El piloto británico tuvo una gran largada en el Autódromo Hermanos Rodríguez y mantuvo el liderato de la carrera. Por su parte, Leclerc y Hamilton están presionando para superarlo mientras que Verstappen ganó una posición y se ubica 4°.