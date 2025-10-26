Presenta:

Después del "hold positions" a Franco Colapinto, la decisión de Alpine que no pasó desapercibida

Durante el Gran Premio de México, la estrategia de la escudería francesa dio de qué hablar en redes sociales.

Franco Colapinto y Pierre Gasly, otra vez tendencia en redes.

El final de la carrera en Austin, Estados Unidos, fue tema de conversación entre los fanáticos de la Fórmula 1 durante la semana. Alpine le dio una orden clara a Franco Colapinto: mantener posiciones (" hold psitions") con su compañero, Pierre Gasly. Sin embargo, el argentino ignoró el pedido y lo pasó a poco de la bandera a cuadros.

Este domingo, durante el Gran Premio de México, los Alpine volvieron a marcar el ritmo del fondo, con autos muy difíciles de manejar y con pocas chances de pelear contra los otros equipos. Una sobrepaso de Carlos Sainz a Colapinto lo dejó demostrado:

Carlos Sainz supera a Franco Colapinto

La decisión de Alpine que no pasó desapercibida

Mientras una intensa batalla se libraba entre los autos de punta, Colapinto comenzaba a descontarle a Gasly. Justo en ese momento, el equipo le pidió al francés que ingrese a boxes.

Alpine manda a box a Gasly en el momento en que Colapinto estaba por adelantarlo

Después de la polémica por el "hold positions", la decisión de Alpine -estrategia o no- no pasó desapercibida en redes:

