Después del "hold positions" a Franco Colapinto, la decisión de Alpine que no pasó desapercibida

Durante el Gran Premio de México, la estrategia de la escudería francesa dio de qué hablar en redes sociales.

Este domingo, durante el Gran Premio de México, los Alpine volvieron a marcar el ritmo del fondo, con autos muy difíciles de manejar y con pocas chances de pelear contra los otros equipos. Una sobrepaso de Carlos Sainz a Colapinto lo dejó demostrado:

Carlos Sainz supera a Franco Colapinto Carlos Sainz supera a Franco Colapinto La decisión de Alpine que no pasó desapercibida Mientras una intensa batalla se libraba entre los autos de punta, Colapinto comenzaba a descontarle a Gasly. Justo en ese momento, el equipo le pidió al francés que ingrese a boxes.

Alpine manda a box a Gasly en el momento en que Colapinto estaba por adelantarlo Alpine manda a box a Gasly en el momento en que Colapinto estaba por adelantarlo Después de la polémica por el "hold positions", la decisión de Alpine -estrategia o no- no pasó desapercibida en redes: