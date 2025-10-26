Después del "hold positions" a Franco Colapinto, la decisión de Alpine que no pasó desapercibida
Durante el Gran Premio de México, la estrategia de la escudería francesa dio de qué hablar en redes sociales.
El final de la carrera en Austin, Estados Unidos, fue tema de conversación entre los fanáticos de la Fórmula 1 durante la semana. Alpine le dio una orden clara a Franco Colapinto: mantener posiciones (" hold psitions") con su compañero, Pierre Gasly. Sin embargo, el argentino ignoró el pedido y lo pasó a poco de la bandera a cuadros.
Este domingo, durante el Gran Premio de México, los Alpine volvieron a marcar el ritmo del fondo, con autos muy difíciles de manejar y con pocas chances de pelear contra los otros equipos. Una sobrepaso de Carlos Sainz a Colapinto lo dejó demostrado:
La decisión de Alpine que no pasó desapercibida
Mientras una intensa batalla se libraba entre los autos de punta, Colapinto comenzaba a descontarle a Gasly. Justo en ese momento, el equipo le pidió al francés que ingrese a boxes.
Después de la polémica por el "hold positions", la decisión de Alpine -estrategia o no- no pasó desapercibida en redes: