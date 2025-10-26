Así fue la largada de Franco Colapinto y la maniobra con Stroll por la que terminó haciendo un trompo

Franco Colapinto perdió el control de su Alpine tras una maniobra al límite durante la largada del Gran Premio de México.

En el Autódromo Hermanos Rodríguez, Stroll lo dejó sin espacio en el ingreso a la curva, y Colapinto se vio obligado a pisar la parte sucia, lo que provocó un trompo que lo relegó nuevamente al final del grupo. Afortunadamente, el argentino logró retomar la marcha sin daños mayores, aunque perdió tiempo.

Así fue la largada de Franco Colapinto Así fue la largada de Franco Colapinto en el GP de México Así fue la largada de Franco Colapinto en el GP de México Mientras tanto, el británico Lando Norris (McLaren) partió desde la pole position, con el objetivo de sumar una nueva victoria que podría convertirlo en el nuevo líder del campeonato. Detrás, el monegasco Charles Leclerc y su compañero Lewis Hamilton (ambos de Ferrari) partieron segundo y tercero, respectivamente.