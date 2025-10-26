Así fue la largada de Franco Colapinto y la maniobra con Stroll por la que terminó haciendo un trompo
Franco Colapinto perdió el control de su Alpine tras una maniobra al límite durante la largada del Gran Premio de México.
El Gran Premio de México comenzó con acción desde la largada, tanto adelante como en el fondo de la parrilla. El argentino Franco Colapinto, que había partido desde la última posición con su Alpine, intentó avanzar en los primeros metros, pero una maniobra con Lance Stroll terminó complicando sus aspiraciones.
En el Autódromo Hermanos Rodríguez, Stroll lo dejó sin espacio en el ingreso a la curva, y Colapinto se vio obligado a pisar la parte sucia, lo que provocó un trompo que lo relegó nuevamente al final del grupo. Afortunadamente, el argentino logró retomar la marcha sin daños mayores, aunque perdió tiempo.
Te Podría Interesar
Así fue la largada de Franco Colapinto
Mientras tanto, el británico Lando Norris (McLaren) partió desde la pole position, con el objetivo de sumar una nueva victoria que podría convertirlo en el nuevo líder del campeonato. Detrás, el monegasco Charles Leclerc y su compañero Lewis Hamilton (ambos de Ferrari) partieron segundo y tercero, respectivamente.
El australiano Oscar Piastri, actual líder del torneo de pilotos, comenzó desde la séptima posición, mientras que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) lo hizo desde la quinta plaza, decidido a recuperar terreno tras un fin de semana irregular.