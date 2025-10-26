El sincericidio de Franco Colapinto en la previa del Gran Premio de México: "No puede ser peor que...."
Franco Colapinto partirá último en la carrera del domingo tras una complicada sesión de clasificación en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
El argentino Franco Colapinto, piloto de la escudería Alpine, no ocultó su frustración tras una clasificación adversa en el Gran Premio de México. El pilarense finalizó vigésimo en la Qualy 1, lo que lo obligará a partir último en la carrera principal de este domingo.
Durante las pruebas, el argentino mostró un rendimiento prometedor, pero los inconvenientes mecánicos y las condiciones extremas del circuito lo relegaron a los últimos puestos. Su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, tampoco logró destacarse y quedó en la posición 18.
Qué dijo Franco Colapinto antes de la carrera
En declaraciones a ESPN, Colapinto fue contundente al describir la situación del equipo. Al ser consultado sobre qué se puede esperar para hoy, respondió: "No mucho, pero no puede ser un peor día que ayer. Nos está costando mucho, tenemos muchos problemas de temperatura, el auto se sobrecalienta mucho”.
El argentino explicó que las condiciones de altura del Autódromo Hermanos Rodríguez, situado a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, complican el comportamiento de los monoplazas: “Correr en la altura siempre cuesta con la temperatura de los frenos y del motor. Es un problema que tienen todos los equipos, pero creo que nosotros estamos un pelín más vulnerables”, analizó.
A pesar de las dificultades, Colapinto mantiene el optimismo y confía en revertir la tendencia con algo de fortuna: “Ojalá tener un poquito de suerte”, cerró el argentino, consciente de que la prioridad será completar la carrera y seguir acumulando experiencia en la Fórmula 1.
Para Alpine, el reto será encontrar soluciones rápidas a los problemas que afectaron a ambos autos durante la clasificación.