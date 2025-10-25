Franco Colapinto quedó eliminado en la Q1 y saldrá P20 en el Gran Premio de México

El piloto argentino de la escudería Alpine, Franco Colapinto , finalizó vigésimo en la Qualy 1 del Gran Premio de México , por lo que largará último en la carrera principal de este domingo.

El pilarense tuvo problemas con su monoplaza, y volvió a quedar en los últimos puestos, luego de una buena tarea en las pruebas del viernes , que le daban alguna esperanza para mejorar.

En tanto, el británico de McLaren, Lando Norris, fue quién se quedó con la pole y largará primero en la carrera principal del domingo mientras que el compañero de Colapinto en Alpine , Pierre Gasly, quedó eliminado en la Q1 y saldrá décimoctavo.

Franco se pasó y quedó eliminado en Q1 de México: mucha bronca para Colapinto. #MexicoGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/KFatytNFtk

En segundo y tercer lugar quedaron el monegasco Charles Leclerc y el británico Lewis Hamilton, ambos de Ferrari. Por su parte, el británico de Mercedes Benz, George Russell, finalizó cuarto y el vigente campeón del mundo, el neerlandés Max Verstappen de Red Bull, culminó quinto.

LANDO NORRIS LOCURA: ÉPICO CIERRE PARA SACARLE LA POLE A FERRARI EN MÉXICO. #MexicoGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/dgj3z2am6K

El minuto a minuto de Colapinto en la qualy de México

Lando Norris se quedó con la pole position en México

El piloto británico sigue arrasando en la Ciudad de México y con un tiempo de 1:15.586 le ganó la pulseada a Max Verstappen, Oscar Piastri, y las dos Ferraris. En el segundo lugar saldrá Charles Leclerc y en el tercero lo hará su compañero de equipo, Lewis Hamilton. Por su parte, Super Max saldrá 5° y el líder del campeonato mundial desde el octavo lugar.

Los eliminados en la Q2: Tsunoda, Ocon, Hulkenberg, Alonso y Lawson

Colapinto tuvo un error en el final del sector 1, quedó eliminado en la Q1 y saldrá 20°

Colapinto venía bien, pero tuvo un despiste en el primer sector del trazado y se le eliminó la vuelta. De esta manera, quedó eliminado en la Q1 y largará en el puesto 20° en la carrera del domingo.

Colapinto mejoró su tiempo y aún tendrá la oportunidad de marcar una vuelta más para meterse en Q2

El argentino firmó un registro de 1:17.670, 40 milésimas más lento que su compañero de equipo Pierre Gasly. Deberá volver a salir a pista para meterse en la Q2.

Primera vuelta rápida de Colapinto en la qualy

El piloto argentino fue uno de los primeros en salir en el Autódromo Hermanos Rodríguez y en su primer giro rápido marcó un tiempo de 1:18.392 con las gomas blandas. Ahora buscará ir bajando sus tiempos para meterse en la Q2.