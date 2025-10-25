Franco Colapinto quedó eliminado en la Q1 y saldrá P20 en el Gran Premio de México
Colapinto venía bien, pero tuvo un despiste en el primer sector del trazado y se le eliminó la vuelta. De esta manera, quedó eliminado en la Q1 y largará P20.
El piloto argentino de la escudería Alpine, Franco Colapinto, finalizó vigésimo en la Qualy 1 del Gran Premio de México, por lo que largará último en la carrera principal de este domingo.
El pilarense tuvo problemas con su monoplaza, y volvió a quedar en los últimos puestos, luego de una buena tarea en las pruebas del viernes, que le daban alguna esperanza para mejorar.
En tanto, el británico de McLaren, Lando Norris, fue quién se quedó con la pole y largará primero en la carrera principal del domingo mientras que el compañero de Colapinto en Alpine, Pierre Gasly, quedó eliminado en la Q1 y saldrá décimoctavo.
En segundo y tercer lugar quedaron el monegasco Charles Leclerc y el británico Lewis Hamilton, ambos de Ferrari. Por su parte, el británico de Mercedes Benz, George Russell, finalizó cuarto y el vigente campeón del mundo, el neerlandés Max Verstappen de Red Bull, culminó quinto.
Así será la parrilla de salida del Gran Premio de México
- Lando Norris (McLaren)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- George Russell (Mercedes Benz)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Andrea Antonelli (Mercedes Benz)
- Carlos Sainz (Williams)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Isack Hadjar (Red Bull Racing)
- Oliver Bearman (Haas)
- Yuki Tsunoda (Red Bull)
- Esteban Ocon (Haas)
- Nicolas Hülkenberg (Kick Sauber)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Liam Lawson (Red Bull Racing)
- Gabriel Bortoletto (Kick Sauber)
- Alexander Albon (Williams)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Franco Colapinto (Alpine)
El piloto británico sigue arrasando en la Ciudad de México y con un tiempo de 1:15.586 le ganó la pulseada a Max Verstappen, Oscar Piastri, y las dos Ferraris. En el segundo lugar saldrá Charles Leclerc y en el tercero lo hará su compañero de equipo, Lewis Hamilton. Por su parte, Super Max saldrá 5° y el líder del campeonato mundial desde el octavo lugar.
Los eliminados en la Q2: Tsunoda, Ocon, Hulkenberg, Alonso y Lawson
Colapinto tuvo un error en el final del sector 1, quedó eliminado en la Q1 y saldrá 20°
Colapinto mejoró su tiempo y aún tendrá la oportunidad de marcar una vuelta más para meterse en Q2
El argentino firmó un registro de 1:17.670, 40 milésimas más lento que su compañero de equipo Pierre Gasly. Deberá volver a salir a pista para meterse en la Q2.
Primera vuelta rápida de Colapinto en la qualy
El piloto argentino fue uno de los primeros en salir en el Autódromo Hermanos Rodríguez y en su primer giro rápido marcó un tiempo de 1:18.392 con las gomas blandas. Ahora buscará ir bajando sus tiempos para meterse en la Q2.