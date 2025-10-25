Franco Colapinto terminó en el puesto 19° y Lando Norris fue el más rápido en la FP3 del GP de México

A diferencia de lo que sucedió ayer, el pilarense bajó considerablemente su rendimiento y en una práctica donde no dio muchas vueltas rápidas, el piloto de Alpine finalizó P19 con un tiempo de 1:18.581 faltando menos de un minuto para el cierre. Por su parte, su compañero de equipo, Pierre Gasly, terminó 18° y le sacó 0.150 milésimas.

En lo que respecta a las primeras posiciones, Lando Norris marcó uno de los mejores tiempos en la historia del circuito y con un triple récord en los sectores del Autódromo Hermanos Rodríguez, el británico de McLaren dio un golpe de autoridad con un tiempo de 1:16.633, le sacó solo 0.345 milésimas a su escolta, Lewis Hamilton (Ferrari). Ya en la tercera y cuarta posición finalizaron el Mercedes del británico George Russell y la Ferrari del monegasco, Charles Leclerc.

EN BUSCA DE MEJORAS Colapinto se mide con el Alpine durante la FP3 del #MexicanGP . Mirá la #Formula1 en el Plan Premium de #DisneyPlus

Ahora, a partir de las 18:00 (hora de Argentina) se disputará la clasificación en la que todos los pilotos intentarán marcar sus mejores tiempos para salir lo más adelante posible en la carrera del domingo (17:00 hora de Argentina) del Gran Premio de México .

En una sesión de entrenamientos con muy pocos tiempos marcados, el pilarense empeoró su rendimiento con respecto al viernes y con su tiempo de 1:18.581, el número 43 finalizó en el puesto 19° y ahora buscará tener una mejor performance en la qualy (10:00 hora de Argentina).

Colapinto, en boxes para salir del fondo

El argentino está en el último puesto después de girar con neumáticos blandos. Se lo escuchó por radio quejarse del auto en las curvas lentas. Todavía tiene margen para superar a Gasly, que está 19°.

Colapinto mejoró su tiempo, pero no le alcanzó para salir del fondo

En su segundo intento de marcar un tiempo rápido, el pilarense tuvo una leve mejoría, pero eso no le permitió salir del fondo (se ubicó P20). El argentino marcó un tiempo de 1:19.186 y es probable que ahora vaya a los boxes para analizar la estrategia.

Hamilton y Norris con problemas en sus autos

El piloto británico de McLaren soltó algo de humo desde la parte trasera de su auto y ahora se mueve muy despacio después de abortar su vuelta. Hamilton se fue a la vía de escape y tuvo que reincorporarse justo detrás de Norris, que se apartó rápido para dejar pasar a la Ferrari.

Algunos problemas para Norris y Hamilton en plena FP3.



#MexicoGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium

Colapinto dio su primera vuelta rápida

El piloto argentino fue uno de los primeros en salir de los boxes junto a los Ferrari y Aston Martin, y también marcó uno de los primeros tiempos en la tercera sesión de entrenamientos libres en México. El número 43 de Alpine firmó una marca de 1:19.562 con gomas blandas y ahora buscará ir rompiendo sus propias marcas a medida que avanza el tiempo.

Max Verstappen fue el primero en marcar tiempo en la FP3

El tetracampeón del mundo y quien está acechando a los McLaren en la pelea por conseguir el pentacampeonato, fue el primer en marcar un tiempo en la tercera práctica en México. Su giro fue de 1:18.914 y rápidamente se lo bajó Gabriel Bortoleto.