El optimismo de Colapinto tras su gran desempeño en las primeras dos prácticas del GP de México: "Fue uno de mis..."

Franco Colapinto concluyó un gran viernes en el Gran Premio de México al finalizar P9 y P18 en las primeras dos sesiones de entrenamientos libres.

Franco Colapinto comenzó un nuevo fin de semana en la Fórmula 1. Luego de lo que fue el picante Gran Premio de Estados Unidos en Austin, donde desobedeció por completo las órdenes de equipo de Alpine y adelantó a Gasly en las últimas vueltas, el pilarense retomó las actividades junto a la escudería para disputar el Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez, una pista en donde tuvo un buen desempeño en la temporada 2024.

Como cada viernes, los pilotos disputan las dos primeras sesiones de entrenamientos libres y en esta ocasión, el rendimiento del pilarense y de Alpine fue bueno. En la FP1, Colapinto finalizó en el puesto 9° mientras que su compañero de equipo, Paul Aron, terminó en el 15°. Luego, en la FP2, el argentino mostró un gran ritmo, pero no le alcanzó para salir del puesto 18° mientras que Pierre Gasly fue último.

El sincericidio de Franco Colapinto tras finalizar P9 y P18 en las primeras dos prácticas en México Tras finalizar el viernes de prácticas, Franco Colapinto pasó por la zona mixta para hablar con los medios. Allí hizo un contundente análisis del rendimiento del Alpine: “En la FP1 me costaba mucho encontrar el ritmo. El auto es superduro; con los pianos es inmanejable. Cambiamos un par de cosas y mejoramos un poco, pero tenemos los mismos problemas, muy grandes. Por eso estamos tan atrás”, lanzó.

Luego, el argentino hizo un optimista análisis en lo personal: “En lo personal fue un día bueno, uno de mis mejores viernes. Así que estoy contento con eso”, advirtió. Y, pese al contexto, dejó un cierto margen de esperanza: “Vamos a laburar y vamos a intentar estar mejor, para mañana y para el domingo. Vamos a intentarlo”.

El cronograma de Franco Colapinto en el GP de México Sábado 25 de octubre