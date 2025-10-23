La contundente respuesta de Pierre Gasly cuando le preguntaron sobre su relación con Franco Colapinto

Después del polémico adelantamiento en el Gran Premio de Estados Unidos, Pierre Gasly habló sobre la relación con su compañero.

Mientras la Fórmula 1 se prepara para una nueva cita en el Gran Premio de México, Pierre Gasly aprovechó la previa para aclarar cómo es su vínculo con Franco Colapinto, después del episodio vivido en Austin, cuando el argentino desobedeció una orden de equipo y lo adelantó en las vueltas finales.

En una entrevista con la periodista Guillermina Cardoso, el francés se mostró tranquilo y elogió la actitud del joven piloto argentino dentro del equipo Alpine. “Tenemos una muy buena relación. Él sabe aprender rápido y trabajar bien con el equipo. Ambos queremos un auto rápido y estamos tratando de ayudar al equipo tanto como podamos, porque este momento no es muy divertido para nadie”, explicó Gasly.

Las palabras del francés sirvieron para bajar la tensión luego de una semana agitada y para confirmar que, puertas adentro, el ambiente en Alpine sigue siendo de colaboración y respeto.

Entrevista de Guillermina Cardoso a Pierre Gasly Entrevista de Guillermina Cardoso a Pierre Gasly Alpine mira hacia adelante con optimismo Gasly también habló sobre el trabajo que el equipo está realizando para preparar la próxima temporada, en la que la escudería francesa estrenará motores Mercedes y un paquete técnico completamente renovado.

“Muy temprano este año detuvimos el desarrollo del auto y todos los chicos trabajaron en el desarrollo del año que viene. Sabemos que hay muchos cambios: vamos a ir con Mercedes, nuevas unidades de potencia. Si logramos trabajar todos juntos, habrá mucho rendimiento para salir de eso, así que tengo mucho optimismo”, aseguró el piloto.