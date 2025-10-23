La contundente respuesta de Pierre Gasly cuando le preguntaron sobre su relación con Franco Colapinto
Después del polémico adelantamiento en el Gran Premio de Estados Unidos, Pierre Gasly habló sobre la relación con su compañero.
Mientras la Fórmula 1 se prepara para una nueva cita en el Gran Premio de México, Pierre Gasly aprovechó la previa para aclarar cómo es su vínculo con Franco Colapinto, después del episodio vivido en Austin, cuando el argentino desobedeció una orden de equipo y lo adelantó en las vueltas finales.
En una entrevista con la periodista Guillermina Cardoso, el francés se mostró tranquilo y elogió la actitud del joven piloto argentino dentro del equipo Alpine. “Tenemos una muy buena relación. Él sabe aprender rápido y trabajar bien con el equipo. Ambos queremos un auto rápido y estamos tratando de ayudar al equipo tanto como podamos, porque este momento no es muy divertido para nadie”, explicó Gasly.
Las palabras del francés sirvieron para bajar la tensión luego de una semana agitada y para confirmar que, puertas adentro, el ambiente en Alpine sigue siendo de colaboración y respeto.
Alpine mira hacia adelante con optimismo
Gasly también habló sobre el trabajo que el equipo está realizando para preparar la próxima temporada, en la que la escudería francesa estrenará motores Mercedes y un paquete técnico completamente renovado.
“Muy temprano este año detuvimos el desarrollo del auto y todos los chicos trabajaron en el desarrollo del año que viene. Sabemos que hay muchos cambios: vamos a ir con Mercedes, nuevas unidades de potencia. Si logramos trabajar todos juntos, habrá mucho rendimiento para salir de eso, así que tengo mucho optimismo”, aseguró el piloto.
Una temporada difícil para Alpine
Con 19 carreras disputadas, Alpine se mantiene en la última posición del Campeonato de Constructores, con 20 puntos, todos sumados por Gasly. La escudería francesa busca terminar el año con señales de progreso y fortalecer su estructura técnica de cara al futuro.
En el Mundial de Pilotos, Gasly ocupa el puesto 17, mientras que Colapinto se ubica 20º, aún sin puntos desde reemplazó a Jack Doohan como piloto titular. Sin embargo, su progreso y adaptación dentro del equipo son valorados positivamente.