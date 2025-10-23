La desopilante respuesta de Franco Colapinto sobre su sobrepaso a Gasly: "Quería que se viera un poco más el..."

Franco Colapinto hizo referencia a la polémica maniobra con Pierre Gasly durante un evento en la previa del GP de México.

Franco Colapinto volvió a ser protagonista fuera de la pista. Durante un evento realizado este miércoles por Mercado Libre, uno de sus principales patrocinadores, el piloto de Alpine respondió con humor una pregunta sobre el polémico sobrepaso a Pierre Gasly en el Gran Premio de Estados Unidos.

El periodista Juan Fossaroli rompió el hielo con un comentario irónico: “Estuvo un poco entretenida la carrera al final”, dijo entre risas. Colapinto, con su estilo relajado y espontáneo, no tardó en seguirle el juego: “Yo porque veníamos 17 y 18, y que se viera un poco más el MELI (logo de Mercado Libre) que no se vio en toda la carrera”, lanzó entre carcajadas.

Acto seguido, el argentino redobló la broma y agregó: “Estuve bien, el pico de rating fue ahí, en la vuelta 54”. Su respuesta provocó risas entre los presentes y rápidamente se viralizó entre los fanáticos en redes sociales.

Franco Colapinto, Enfocado en México Más allá del divertido momento, Colapinto mantiene su concentración en lo deportivo. Este fin de semana disputará el Gran Premio de México, vigésima fecha del calendario 2025 de Fórmula 1.

El joven piloto participará en las prácticas libres 1 y 2 este viernes a las 15:30 y 19 (hora argentina) en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La clasificación será el sábado a las 18, mientras que la carrera principal se correrá el domingo 26 de octubre a las 17.