Inesperado respaldo de la Fórmula 1 a Franco Colapinto tras su maniobra en Austin: "Las órdenes fueron..."

Mientras en Alpine todavía se analiza el alcance de la maniobra en Austin, desde la propia Fórmula 1 llegó un respaldo inesperado para Franco Colapinto . La voz fue la de Jolyon Palmer, expiloto de Renault y hoy comentarista oficial de la categoría, quien defendió el sobrepaso del argentino y cuestionó la decisión del equipo francés de frenar la pelea entre sus dos autos.

En una columna publicada en el portal de la F1 titulada “¿Tuvo razón Colapinto en desobedecer las órdenes del equipo en Austin?”, el británico fue tajante: “Fue una orden que claramente frustró al piloto argentino, que aún no tiene confirmado su asiento para 2026. Desobedecer al equipo siempre es arriesgado, pero, sinceramente, no me importó verlo hacerlo en este caso. Personalmente, creo que las órdenes fueron excesivas por parte de Alpine ”.

Palmer, de 34 años, disputó 34 carreras en la categoría con la escudería Renault entre 2016 y 2017, y desde su retiro se consolidó como analista de la F1. Su mirada coincidió con la de David Coulthard, otro histórico de la Máxima, y alimentó el debate sobre los límites de la obediencia dentro de un equipo.

El episodio ocurrió en las últimas vueltas del Gran Premio de Estados Unidos, cuando los dos Alpine marchaban 17° y 18°. Desde boxes, el ingeniero ordenó por radio "mantener posiciones". La respuesta de Colapinto llegó sin filtro: “¡¿Espera, qué?! ¡¿Mantener nuestras posiciones?! ¡Pero es lento!”.

Segundos después, el argentino superó a Gasly , que finalmente terminó 19° ya que también superado por el brasileño Gabriel Bortoleto. Aunque el director del equipo, Steve Nielsen, lo reprendió públicamente, la escena se viralizó y despertó más elogios que críticas dentro del paddock.

Palmer explicó que la orden carecía de sentido: “La decisión fue excesiva porque se trataba de la 17ª y 18ª posición, sin ninguna posibilidad de puntos. La réplica de Colapinto fue que Gasly conducía muy lento, y así era”.

“Hay que confiar en que compitan entre sí”

En su análisis, Palmer reconoció que las escuderías tienen autoridad sobre la estrategia, pero advirtió que la gestión del ego y la motivación de los pilotos es igual de importante. “El poder recae en el equipo, pero también deben mantener a sus pilotos motivados. Si uno de ellos es constantemente relegado, se pierde la armonía y la fuerza interna”, explicó.

Por eso, el ex Renault fue contundente: “Estos son algunos de los mejores pilotos del mundo; hay que confiar en que también compitan entre sí con respeto, sobre todo cuando hay tan poco en juego”.

Además, destacó que Colapinto está cumpliendo un rol clave dentro de Alpine, incluso con un monoplaza lejos del nivel de los líderes. “Ha estado haciendo un buen trabajo frente a Gasly últimamente. A medida que el coche ha ido decayendo, su rendimiento se ha vuelto más competitivo”, afirmó y deslizó que su nivel podría ser suficiente para mantener el asiento en 2026.

Para Palmer, “el exceso de control puede acabar con la esencia de la Fórmula 1”

El analista británico también analizó la estrategia de Alpine y sugirió que el equipo apostó por ahorrar combustible iniciando la carrera con menos carga, una maniobra que los dejó expuestos en el final. “Parecía que buscaban completar el GP con un poco menos de combustible del necesario, esperando un coche de seguridad o una vuelta de ventaja”, explicó.

En ese contexto, la desobediencia de Colapinto, según Palmer, no generó daño alguno: “El exceso de control por parte de los equipos puede acabar con la esencia de la Fórmula 1 como deporte y, lo que es más importante, con la esencia de los pilotos. En este caso, se demostró que era innecesario, ya que ambos coches terminaron el Gran Premio”.

Si bien Colapinto reconoció (tuvo que) después que “las instrucciones del equipo siempre deben seguirse, pase lo que pase”, su carácter competitivo volvió a llamar la atención de todos en el paddock.