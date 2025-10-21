Bajada de línea para Franco Colapinto: "Las instrucciones del equipo deben seguirse siempre"
En la previa del GP de México, Franco Colapinto se refirió a lo ocurrido en Austin a través de declaraciones difundidas por Alpine.
La tensión que se generó en Austin tras la desobediencia de una orden de equipo dentro de Alpine volvió a ser tema de conversación. Esta vez, fue el propio Franco Colapinto quien abordó lo ocurrido a través de declaraciones publicadas por el sitio oficial de la escudería francesa.
“La situación del equipo del domingo se ha discutido internamente, y está claro que las instrucciones del equipo deben seguirse siempre, sin importar qué”, expresó el piloto argentino en la comunicación oficial de Alpine.
Las declaraciones, difundido por el departamento de prensa de Enstone, fue leído como un intento del equipo por mostrar cohesión y control antes de la próxima fecha del calendario, luego del sobrepaso que generó tensión con Pierre Gasly.
El conflicto que expuso a Alpine en Austin
Durante el Gran Premio de Estados Unidos, Colapinto adelantó a Gasly en las vueltas finales pese a la orden de mantener posiciones. El argentino explicó después que tenía mejor ritmo y que, de no hacerlo, ambos Alpine habrían sido superados por el Sauber de Gabriel Bortoleto.
Gasly, en cambio, aseguró que él “hizo su parte” y pidió que el incidente se tratara internamente, mientras que el director deportivo Steve Nielsen declaró que el equipo estaba “decepcionado” por la maniobra: “Dimos la instrucción a los pilotos de mantener la posición porque gestionábamos el combustible y el número de vueltas restantes con los líderes cerca".
El mensaje de Franco Colapinto en la previa del GP de México
Colapinto también habló sobre su preparación para el Gran Premio de México, que se disputará este domingo 26 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. “Estamos todos juntos y trabajamos hacia el mismo objetivo: seguir mejorando en cada sesión y en cada fin de semana de carrera. La atmósfera en Ciudad de México es siempre increíble, y será genial tener tanto apoyo durante el fin de semana".
El argentino reconoció además que el Gran Premio de Estados Unidos fue “complicado”; un fin de semana marcado por la falta de equilibrio del coche, y aseguró que el equipo trabaja para entender los problemas y mejorar de cara al cierre de la temporada.