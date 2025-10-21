La contundente reacción de Falco Briatore tras el sobrepaso de Franco Colapinto a Gasly en Austin

Cuando Franco Colapinto decidió, en las vueltas finales del Gran Premio de Estados Unidos , desobedecer deliberadamente las órdenes de Alpine y superar a su compañero de equipo, Pierre Gasly –que venía mucho más lento-, probablemente no se imaginó las repercusiones que tendría su maniobra.

Mientras el objetivo ya está puesto en la próxima gran cita, el Gran Premio de México, el polémico sobrepaso sigue generando debate dentro y fuera de la escudería .

Uno de los que no pasó por alto la acción del piloto argentino (que optó por ignorar el “Hold positions” en Austin) fue nada menos que Falco Briatore , el hijo de Flavio. Siempre en sintonía con Colapinto , decidió tomar postura con un claro “guiño” virtual.

Falco reaccionó al episodio dándole “me gusta” al video publicado por la cuenta oficial de la Fórmula 1 que muestra la maniobra. El gesto fue interpretado por muchos como una señal de apoyo hacia el joven piloto de Pilar.

Tras la carrera, Colapinto se refirió a la maniobra y explicó los motivos de su desobediencia: “Creo que era lo correcto. Me tocó a mí dar la posición varias veces y la verdad es que yo venía mucho más rápido. Creo que él ( Gasly ) tenía gomas un poco más viejas y venía un segundo y pico más lento. Era lo mejor para la situación que estábamos pasando”.

Para restarle polémica, el argentino agregó: “Hice lo mejor, estábamos peleando por el puesto 17 y no tiene sentido discutir por estas cosas”.

En tanto que Alpine publicó un contundente comunicado en sus redes sociales, firmado por Steve Nielsen, asegurando estar “decepcionados” por la decisión de Franco sobre el final de la carrera.

Bajada de línea de Alpine

El tema volvió a salir a la luz mediante declaraciones difundidas por Alpine, donde Colapinto abordó lo ocurrido en Austin: “La situación del equipo del domingo se ha discutido internamente, y está claro que las instrucciones del equipo deben seguirse siempre, sin importar qué”.