La prensa francesa le puso un particular apodo a Franco Colapinto tras la maniobra con Pierre Gasly en Austin

La novela entre Franco Colapinto y Pierre Gasly en el Gran Premio de Estados Unidos sigue sumando capítulos. Esta vez, la repercusión llegó desde Francia, donde uno de los medios más prestigiosos del automovilismo europeo decidió bautizar al piloto argentino con un nuevo apodo.

El sitio especializado AutoHebdo, reconocido por su cobertura de Fórmula 1 , analizó la polémica entre los pilotos de Alpine y calificó a Colapinto como “el mal estudiante” por haber desobedecido la orden de mantener posiciones en las vueltas finales de Austin.

Según el medio, la maniobra del argentino representó un acto de rebeldía dentro de la estructura francesa, justo cuando la escudería intenta consolidar una convivencia interna entre sus dos pilotos titulares.

Pese al apodo crítico, dentro del propio AutoHebdo surgieron voces que respaldaron abiertamente la decisión de Colapinto . El periodista Percy Wolff, miembro del portal, expresó en su cuenta de X (ex Twitter): “Absolutamente alucinante la gestión del piloto de Alpine, que obliga a congelar posiciones mientras Gasly se queda a la deriva en P17. Colapinto se juega su carrera al final de la temporada. Obviamente, tiene que superar a Gasly, ¡enhorabuena! Muy buena jugada".

El comentario generó debate en redes y dividió opiniones entre los fanáticos franceses. Para algunos, Colapinto actuó con indisciplina; para otros, mostró la lectura estratégica y el carácter que se espera de un piloto con ambición en la Fórmula 1 .

La postura de Alpine y el creciente reconocimiento a Colapinto

Desde el equipo, el director Steven Nielsen lamentó públicamente la desobediencia y aseguró que el tema se abordará “internamente”. Sin embargo, más allá de la reprimenda, el episodio parece haber elevado la proyección internacional del argentino, que volvió a ser noticia en Europa y recibió elogios por su personalidad competitiva.

La maniobra en Austin, lejos de pasar desapercibida (a pesar que peleaban por el puesto 17), consolidó a Colapinto como uno de los pilotos más observados durante el fin de semana, tanto por su rendimiento como por su forma de desafiar las jerarquías dentro de Alpine. De hecho, durante el podio el público argentino coreó su nombre y la propia Fórmula 1 destacó el insólito momento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1980349297427353636&partner=&hide_thread=false Franco Colapinto's fans really gave it everything during the podium ceremony! #F1 #USGP pic.twitter.com/wNQX5FlM0T — Formula 1 (@F1) October 20, 2025

F1: cuándo vuelve a correr Franco Colapinto

Después del intenso fin de semana en Austin, Alpine buscará recomponerse en la próxima cita del calendario. El Gran Premio de México se disputará este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La carrera comenzará a las 17:00 (hora de Argentina) y podrá verse por Fox Sports Argentina y Disney+.

Horarios del GP de México (hora Argentina)