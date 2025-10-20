La divertida reacción de los hinchas de Colapinto durante el premiación a Verstappen, Norris y Leclerc, que la F1 hizo viral

Los fanáticos argentinos lograron hacer resonar el nombre de Franco Colapinto durante la ceremonia del podio del GP de Estados Unidos.

El Gran Premio de Estados Unidos no fue muy destacado para Franco Colapinto en cuanto a los resultados, ya que quedó 17°, aunque sí marcó un punto de inflexión cuando desobedeció las órdenes de Alpine y sobrepasó a Pierre Gasly, lo que no cayó bien dentro de la escudería, que sigue sin hacer las cosas bien esta temporada.

En el otro extremo de la clasificación, Max Verstappen (Red Bull), reavivando el campeonato de pilotos, se quedó con el primer puesto, seguido por Lando Norris (McLaren) en segundo lugar y Charles Leclerc (Ferrari) en el tercero. Sin embargo, el corredor oriundo de Pilar logró opacar al mencionado tridente.

La ovación de los hinchas argentinos a Franco Colapinto La ovación de los hinchas argentinos a Franco Colapinto Durante la premiación, cuando los tres primeros posicionados se subieron al podio, la ceremonia fue "tapada" por el canto de los hinchas argentinos, que hicieron resonar un fuerte “¡Olé, olé, olé, olé… Franco, Franco...!”, que dejó en segundo plano la voz del presentador mientras nombraba a los ganadores.

El divertido momento fue capturado y compartido por la cuenta oficial de la Fórmula 1, haciéndolo viral en redes sociales. "¡Los fans de Franco Colapinto lo dieron todo durante la ceremonia del podio!", fue el texto con el que encabezaron la publicación, la cual rápidamente se llenó de comentarios y citados celebrando la reacción del público.