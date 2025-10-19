La tajante sentencia de Pierre Gasly sobre la desobediencia de Colapinto en Austin: "Lo veremos dentro del equipo"

Pierre Gasly se expresó sobre lo ocurrido con su compañero de equipo en las últimas vueltas del Gran Premio de Estados Unidos y lanzó una contundente frase.

Franco Colapinto nos regaló una de las mejores imágenes del año en el Gran Premio de Estados Unidos: Alpine le pidió que mantuviera las posiciones con Pierre Gasly, su compañero de equipo, pero no obedeció, lo sobrepasó y terminó P17 en Austin.

Tras lo sucedido, el pilarense habló en zona mixta y se refirió a lo ocurrido en la vuelta 55 del Circuito de las Américas: "Creo que era lo correcto. Me tocó a mi dar la posición varias veces y en esta oportunidad iba más rápido que Pierre (Gasly), ya que tenía gomas más viejas e iba mucho más lento que yo", mencionó.

La picante frase de Colapinto en zona mixta La picante frase de Colapinto sobre el adelantamiento a Gasly en el final del GP de EE.UU (Créditos: ESPN) Pierre Gasly fue contundente sobre lo ocurrido con Colapinto Tras la palabra del argentino, ahora fue el turno de Gasly. El piloto francés también fue consultado sobre la desobediencia de su compañero de equipo, pero lejos de entrar en polémica, lanzó una contundente y breve frase: "Lo veremos dentro del equipo", sentenció.

"Hice mi parte, honestamente. Ni siquiera debería haber estado ahí. Me importa más el tema del rendimiento que este tipo de cosas. Hice mi parte y estoy seguro de que lo revisaremos dentro del equipo. Son cosas que necesitamos tratar dentro de la oficina y no tiene sentido liberar la frustración aquí. No estoy contento con esta carrera y, en general, simplemente estoy decepcionado con nuestro rendimiento esta tarde. Tendremos que hacerlo mejor", agregó.

gasly alpine Pierre Gasly, compañero de Franco Colapinto en Alpine. Instagram @alpinef1team La crítica por el flojo rendimiento del Alpine Por otro lado, Pierre Gasly analizó el rendimiento de Alpine en el fin de semana en Austin y fue tajante al respecto: "El primer stint fue bueno. No estoy muy seguro de la parada en boxes, lo veremos con el equipo. Otra parada mala: salí justo detrás de Esteban (Ocon) en lugar de por delante. Traté de pelear con los neumáticos gastados, muy mal. El segundo stint con los blandos fue en tráfico", lanzó