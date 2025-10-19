La picante frase de Colapinto tras pasar a Gasly en el final del GP de EE.UU: "Era lo correcto, a mi..."
Franco Colapinto lanzó una picante sentencia sobre el adelantamiento a su compañero de equipo en la anteúltima vuelta pese a la orden de Alpine.
Se terminó un nuevo fin de semana de Fórmula 1 para Franco Colapinto. El piloto argentino sufrió con el ritmo del A525 y tras largar 15°, tuvo que batallar mano a mano contra Bortoleto y Gasly (su compañero de equipo) y concluyó en el puesto 17° en el Gran Premio de Estados Unidos.
A pesar de que fue una carrera difícil, el pilarense nos regaló uno de los mejores momentos de la temporada: sobre la vuelta 55, los ingenieros de la escudería frances le dijeron que no pelee con su compañero de equipo, pero Franco no se mostró conforme con eso: “¿Qué? ¿Qué? Mantener la posición. Él va lento”, le quejó el argentino a sus ingenieros, en una breve conversación que fue mostrada por la transmisión oficial. Inmediatamente después, el joven pilarense decidió sobrepasar a su compañero de equipo, por lo que escaló a la posición 17 y así finalizó la carrera.
La picante frase de Colapinto en zona mixta
Este fue el tema principal de la entrevista en zona mixta y Colapinto no dudó a la hora de responder y lanzó una picante frase contra Alpine: "Creo que era lo correcto. Me tocó a mi dar la posición varias veces y en esta oportunidad iba más rápido que Pierre (Gasly), ya que tenía gomas más viejas e iba mucho más lento que yo", sentenció.
"Era lo mejor por la posición en la que estábamos porque estaba atacándome mucho Bortoleto y pasarlo fue una forma de defenderme. Si no lo pasaba, Gabriel nos iba a superar a los dos probablemente, así que hice lo mejor. Además, estábamos peleando por un puesto 17°-18° por lo que no tiene sentido discutir por estas cosas", agregó.
¿Cuándo vuelve a correr Colapinto en la Fórmula 1?
Tras el GP de Estados Unidos, la Fórmula 1 no se detendrá y el próximo fin de semana habrá una nueva carrera. La próxima cita será el Gran Premio de México, que se disputará el próximo fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Luego será el turno Brasil (Interlagos), Las Vegas, Qatar (Lusail) y, la última, en Abu Dhabi.