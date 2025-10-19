La picante frase de Colapinto tras pasar a Gasly en el final del GP de EE.UU: "Era lo correcto, a mi..."

Franco Colapinto lanzó una picante sentencia sobre el adelantamiento a su compañero de equipo en la anteúltima vuelta pese a la orden de Alpine.

Se terminó un nuevo fin de semana de Fórmula 1 para Franco Colapinto. El piloto argentino sufrió con el ritmo del A525 y tras largar 15°, tuvo que batallar mano a mano contra Bortoleto y Gasly (su compañero de equipo) y concluyó en el puesto 17° en el Gran Premio de Estados Unidos.

A pesar de que fue una carrera difícil, el pilarense nos regaló uno de los mejores momentos de la temporada: sobre la vuelta 55, los ingenieros de la escudería frances le dijeron que no pelee con su compañero de equipo, pero Franco no se mostró conforme con eso: “¿Qué? ¿Qué? Mantener la posición. Él va lento”, le quejó el argentino a sus ingenieros, en una breve conversación que fue mostrada por la transmisión oficial. Inmediatamente después, el joven pilarense decidió sobrepasar a su compañero de equipo, por lo que escaló a la posición 17 y así finalizó la carrera.

La picante frase de Colapinto en zona mixta Este fue el tema principal de la entrevista en zona mixta y Colapinto no dudó a la hora de responder y lanzó una picante frase contra Alpine: "Creo que era lo correcto. Me tocó a mi dar la posición varias veces y en esta oportunidad iba más rápido que Pierre (Gasly), ya que tenía gomas más viejas e iba mucho más lento que yo", sentenció.

La picante frase de Colapinto sobre el adelantamiento a Gasly en el final del GP de EE.UU (Créditos: ESPN) "Era lo mejor por la posición en la que estábamos porque estaba atacándome mucho Bortoleto y pasarlo fue una forma de defenderme. Si no lo pasaba, Gabriel nos iba a superar a los dos probablemente, así que hice lo mejor. Además, estábamos peleando por un puesto 17°-18° por lo que no tiene sentido discutir por estas cosas", agregó.