Franco Colapinto entró a boxes y pasó de P11 a P19: de cuántos segundos fue la parada

La estrategia de Alpine volvió a dar de qué hablar: la parada de Gasly fue larguísima, mientras que Franco Colapinto no corrió con mejor suerte.

Franco Colapinto entró a boxes en la vuelta 36 y cayó al último lugar.

Franco Colapinto venía intentando hacer la épica. A los ponchazos, mientras todos paraban, llegó a estar P11 en el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1 con un Alpine que, por supuesto, fue inmanejable. La largada no fue buena, perdió dos posiciones en la primera vuelta, pero ya en la tercera comenzó a avanzar, con una gran maniobra sobre Esteban Ocon que le permitió ganar un lugar.

Sin embargo, promediando la mitad de la carrera, comenzaron las complicaciones para Colapinto: Stroll, Antonelli y Albon lo pasaron como parado.

Los pilotos comenzaron a hacer sus paradas en boxes y Franco Colapinto resistió lo más que pudo, probablemente esperando el ingreso de un safety car que nunca llegó.

colapinto boxes Franco Colapinto durante la parada en boxes. Captura de video Cómo fue la parada de Franco Colapinto en boxes Antes de que el argentino ingresara a pits, Pierre Gasly se detuvo en una extensa parada de 5.3 segundos, que lo relegó hasta el fondo del pelotón. Colapinto hizo lo propio en la vuelta 36 (de 56) y pasó de P11 a P19 (último, por el abandono de Sainz).

La transmisión no mostró el tiempo de detención de Alpine, pero finalmente se supo que fue de aproximadamente 3 segundos.