Así fue la largada de Franco Colapinto en Austin: perdió dos posiciones en la primera vuelta

Franco Colapinto largó 15º en el Gran Premio de Estados Unidos, pero tuvo complicaciones en el inicio de la carrera.

No fue buena la largada de Franco Colapinto.&nbsp;

Franco Colapinto llegó al Gran Premio de Estados Unidos en medio de una gran expectativa por el nuevo diseño de Alpine y los fuertes rumores de un pronto y esperado anuncio. Además, el inicio de fin de semana para Alpine no fue tan malo.

El argentino se metió el sábado en la Q2 y, si bien no pudo seguir avanzando, logró un 15º puesto para la grilla de partida en Austin, justo por detrás de su compañero de equipo, Pierre Gasly.

Franco Colapinto, de P15 a P17 en la primera vuelta

A pesar del optimismo en la escudería francesa, Colapinto perdió dos lugares en la primera vuelta. Tras la largada, pasó de P15 a P17 generando incertidumbre sobre el rendimiento del Alpine.

Así fue la largada de Franco Colapinto en Austin

Lo cierto es que Franco, con neumáticos medios, no tardó en comenzar a recuperar posiciones y en la vuelta 3 logró superar a Esteban Ocon con una gran maniobra.

