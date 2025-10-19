Así fue la largada de Franco Colapinto en Austin: perdió dos posiciones en la primera vuelta

Franco Colapinto largó 15º en el Gran Premio de Estados Unidos, pero tuvo complicaciones en el inicio de la carrera.

No fue buena la largada de Franco Colapinto.

El argentino se metió el sábado en la Q2 y, si bien no pudo seguir avanzando, logró un 15º puesto para la grilla de partida en Austin, justo por detrás de su compañero de equipo, Pierre Gasly.

Franco Colapinto, de P15 a P17 en la primera vuelta A pesar del optimismo en la escudería francesa, Colapinto perdió dos lugares en la primera vuelta. Tras la largada, pasó de P15 a P17 generando incertidumbre sobre el rendimiento del Alpine.

Lo cierto es que Franco, con neumáticos medios, no tardó en comenzar a recuperar posiciones y en la vuelta 3 logró superar a Esteban Ocon con una gran maniobra.