Los lapidarios memes del sobrepaso de Colapinto a Gasly en el final del Gran Premio de Estados Unidos

Franco Colapinto no tuvo su mejor rendimiento en el Gran Premio de Estados Unidos y tras largar en el puesto 15, perdió algunas posiciones, pero sobre el final nos dejó una de las mejores imágenes de la temporada y finalizó 17°.
El momento viral de la carrera en el Circuito de las Américas en Austin se dio en la vuelta 55 cuando el pilarense comenzó a atacar a su compañero de equipo, Pierre Gasly, en busca de arrebatarle la posición. Al ver que esto podía terminar en un desastre, Alpine le ordenó a Franco que mantenga las posiciones.
Sin embargo y ante todo pronosticó, Colapinto desobedeció la orden de la escudería francesa, pasó a Gasly y concluyó la carrera en el puesto 17-. Esta imagen se hizo viral rápidamente en las redes sociales y los memes, que apuntaban contra los galos, el equipo con sede en Estone y el argentino, no tardaron en llegar.
Colapinto desobedeció a Alpine y superó a Gasly en el final de la carrera
Franco Colapinto superó a Pierre Gasly, pese a la orden de Alpine
Franco Colapinto superó a Pierre Gasly, pese a la orden de Alpine
Los mejores memes del adelantamiento de Colapinto a Gasly en el final del GP de EE.UU
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColapintoXNZ/status/1980011592319136253&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lulistone12/status/1980010757908463655&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SanMarinoTeam/status/1980010314671251674&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dan_91m/status/1980030020996173952&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineArg_/status/1980029464340803940&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CholoLH/status/1980027366496944441&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TomiBertani010/status/1980028699329335670&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SoyArgen/status/1980018663110607169&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Motorsport_LAT/status/1980020716872585502&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cursedtiger/status/1980024690828595268&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/leabozzarelli/status/1980016952660660575&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/daniromanoOK/status/1980019313013887201&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/santikleno_/status/1980016828530217247&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ArthasDeLaHorda/status/1980021994914828562&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Paraclayticss/status/1980013174653853707&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Lramalloo/status/1980010752946647377&partner=&hide_thread=false