Los lapidarios memes del sobrepaso de Colapinto a Gasly en el final del Gran Premio de Estados Unidos

Franco Colapinto no tuvo su mejor rendimiento en el Gran Premio de Estados Unidos y tras largar en el puesto 15, perdió algunas posiciones, pero sobre el final nos dejó una de las mejores imágenes de la temporada y finalizó 17°.

El momento viral de la carrera en el Circuito de las Américas en Austin se dio en la vuelta 55 cuando el pilarense comenzó a atacar a su compañero de equipo, Pierre Gasly, en busca de arrebatarle la posición. Al ver que esto podía terminar en un desastre, Alpine le ordenó a Franco que mantenga las posiciones.