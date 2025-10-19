Presenta:

Deportes

|

Franco Colapinto

Video: la maniobra de Franco Colapinto para superar a Esteban Ocon en Austin

Franco Colapinto no tuvo una buena largada y perdió dos posiciones en la primera vuelta, pero comenzó a recuperarse rápidamente.

MDZ Deportes

Franco Colapinto y una gran maniobra durante las primeras vueltas.

Franco Colapinto y una gran maniobra durante las primeras vueltas.

Captura de video

Franco Colapinto, que largó desde la 15ta. posición en el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1, en Austin, perdió dos lugares durante la primera vuelta y quedó P17, generando incertidumbre sobre el rendimiento de su Alpine.

Sin embargo, en la vuelta tres logró superar a Esteban Ocon (Haas) para recuperar rápidamente una posición. Si bien el francés arrancó con neumáticos duros, fue una linda maniobra de Colapinto.

Te Podría Interesar

El sobrepaso de Franco Colapinto a Esteban Ocon

El sobrepaso de Franco Colapinto a Esteban Ocon en el GP de Estados Unidos

El sobrepaso de Franco Colapinto a Esteban Ocon en el GP de Estados Unidos

Más tarde, en la vuelta 7, un choque entre Carlos Sainz y Kimi Antonelli le permitió al argentino avanzar hasta la 14º ubicación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1979991439296589952&partner=&hide_thread=false

Archivado en

Notas Relacionadas