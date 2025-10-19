Video: la maniobra de Franco Colapinto para superar a Esteban Ocon en Austin

Sin embargo, en la vuelta tres logró superar a Esteban Ocon (Haas) para recuperar rápidamente una posición. Si bien el francés arrancó con neumáticos duros, fue una linda maniobra de Colapinto .

El sobrepaso de Franco Colapinto a Esteban Ocon

Más tarde, en la vuelta 7, un choque entre Carlos Sainz y Kimi Antonelli le permitió al argentino avanzar hasta la 14º ubicación.