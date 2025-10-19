Video: la maniobra de Franco Colapinto para superar a Esteban Ocon en Austin
Franco Colapinto no tuvo una buena largada y perdió dos posiciones en la primera vuelta, pero comenzó a recuperarse rápidamente.
Franco Colapinto, que largó desde la 15ta. posición en el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1, en Austin, perdió dos lugares durante la primera vuelta y quedó P17, generando incertidumbre sobre el rendimiento de su Alpine.
Sin embargo, en la vuelta tres logró superar a Esteban Ocon (Haas) para recuperar rápidamente una posición. Si bien el francés arrancó con neumáticos duros, fue una linda maniobra de Colapinto.
Te Podría Interesar
El sobrepaso de Franco Colapinto a Esteban Ocon
Más tarde, en la vuelta 7, un choque entre Carlos Sainz y Kimi Antonelli le permitió al argentino avanzar hasta la 14º ubicación.