El dato del Gran Premio de Australia con el que Franco Colapinto puede sacar chapa (a pesar de todo)

A pesar de los problemas que marcaron su carrera, Franco Colapinto logró un registro que ningún otro piloto alcanzó.

El piloto argentino fue el más veloz en recta durante la carrera.

El Gran Premio de Australia no fue sencillo para Franco Colapinto. El piloto argentino cruzó la meta en el 14º puesto en una carrera que estuvo marcada por abandonos, incidentes y situaciones cambiantes desde la largada.

Su competencia, además, quedó condicionada por una sanción que llegó tras un error del equipo Alpine en la parrilla. Un mecánico tocó el monoplaza cuando ya se había activado la señal que prohíbe cualquier intervención, lo que derivó en una penalización de “stop and go” durante la prueba.

Te puede interesar Video: la rápida reacción de Franco Colapinto para evitar un accidente en la largada

La decisión fue tomada por los comisarios de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y terminó afectando la estrategia del argentino en pista, obligándolo a perder tiempo valioso en boxes.

Franco Colapinto y una estadística curiosa A pesar de ese contexto, el paso de Colapinto por Melbourne dejó un dato llamativo en las estadísticas de la Fórmula 1. El argentino registró la mayor velocidad punta de toda la carrera, con un pico de 343 km/h, el más alto entre todos los pilotos que participaron del Gran Premio.

Detrás quedaron Esteban Ocon con 342 km/h, Gabriel Bortoleto con 340 km/h, Max Verstappen con 337 km/h y Arvid Lindblad con 336 km/h. Incluso el ganador de la carrera, George Russell, registró un máximo de 334 km/h.