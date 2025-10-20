La buena noticia que recibió Franco Colapinto de cara al Gran Premio de México

Tras finalizar P17 en Austin, Franco Colapinto recibió una gran noticia por parte de la FIA pensando en la próxima carrera de la Fórmula 1.

El pasado domingo se disputa un apasionante y atractivo Gran Premio de Estados Unidos. Max Verstappen ganó de punta a punta y le puso presión a los dos McLaren en la lucha por campeonato de pilotos, mientras que Franco Colapinto se reveló y desobedeció las órdenes de Alpine al sobrepasar a Gasly en las últimas vueltas.

Además de ello, una de las acciones más controversiales en la carrera fue el choque entre Carlos Sainz (Williams) y Kimi Antonelli (Mercedes). En la vuelta 8, el español se cerró mal en la curva 14 y tocó al piloto italiano que salió de la pista, pero pudo continuar sin problemas la carrera. No obstante, el ex Ferrari tuvo que abandonar por los daños en su monoplaza.

Carlos Sainz is OUT after making contact with Kimi Antonelli!

Here's what happened... #F1 #USGP



Here's what happened... #F1 #USGP pic.twitter.com/OIIUH031CO — Formula 1 (@F1) October 19, 2025 La buena noticia que recibió Franco Colapinto de cara al GP de México Tras la carrera, la FIA analizó el asunto y encontró como responsable a Sainz del accidente. Es por ello que de cara al Gran Premio de México, el español fue sancionado con cinco puestos en la parrilla de largada y esto beneficiará a los que queden por detrás de él.

Del mismo modo, la federación penalizó a Sainz con 2 puntos en su superlicencia, acumulando así 4 de los 12 posibles en los últimos 12 meses. Por eso, Franco Colapinto y los demás pilotos buscarán mantenerse cerca del piloto de Williams durante la clasificación, con la intención de beneficiarse de su sanción en la parrilla.