El sincericidio del Cholo Simeone tras la contundente goleada 4-0 del Arsenal al Atlético: "Competimos hasta el primer gol, ellos..."

El Atlético de Madrid recibió una paliza en Londres y Diego Simeone reconoció que fueron ampliamente superados por el rival.

Por la fecha 3 de la fase de liga de la Champions League, el Arsenal aplastó este martes al Atlético de Madrid de Diego Simeone por 4-0 en el Emirates Stadium. Los cuatro goles, obra de Gabriel Magalhaes, Gabriel Martinelli y Viktor Gyökeres por duplicado, fueron todos en una ráfaga de 13 minutos entre los 57' y los 70'.

El Cholo, que venía logrando una levantada de su equipo tras un mal comienzo de temporada, fue ampliamente sobrepasado por el planteo de Mikel Arteta, y así lo reconoció luego del partido: "Fuimos superados por un equipo que fue mejor", apuntó en diálogo con ESPN.

El Cholo Simeone analizó la paliza que recibió el Atlético de Madrid "Las jugadas a balón parado son importantísimas en el fútbol y pueden ser clave en esta competición, ya que podría decidirse por la mínima. No es cuestión de mala suerte, sino de errores, así que ellos aprovecharon al máximo nuestros errores. Aprovecharon sus oportunidades", agregó en el mismo sentido.

Luego, en conferencia de prensa, volvió a admitir que no pudieron reponerse a las circunstancias: "Competimos hasta donde pudimos, pero ellos son mejores y hay que felicitarlos. Y cuando uno acepta que son mejores, sirve para aprender y para seguir creciendo, como lo venimos haciendo". Aunque señaló: "Lo positivo fue que el equipo compitió muy bien hasta el primer gol".