El sugerente posteo de Nicolás Varrone que ilusiona a todos los fanáticos argentinos de la Fórmula 1: "Dios es..."

Nicolás Varrone generó un gran revuelo en redes con una más que sugestiva publicación en su cuenta de X.

La llegada de Franco Colapinto a la Fórmula 1 a mediados de 2024 con Williams generó un gran impacto en suelo nacional, ya que se trató del primer piloto argentino en la Máxima en 23 años, tras el fugaz paso de Gastón Mazzacane entre 2000 y 2001.

El pilarense rápidamente se convirtió en uno de los deportistas más destacados del país. Y si logra mantenerse en la categoría (a pesar de los constantes inconvenientes y palos en la rueda que le pone Alpine), podría llegar a tener en los próximos años un compatriota en la parrilla: Nicolás Varrone.

¿Nicolás Varrone puede llegar a la Fórmula 1? Posteo Nicolás Varrone 2 El posteo que Varrone había hecho en 2024. El corredor de 25 años oriundo de Ingeniero Maschwitz, que acostumbra a manejar autos con techo en competencias de resistencia, había generado revuelo en 2024 cuando reposteó el anuncio de la cuenta oficial de F1 acerca de que en 2026 se sumaría un 11° equipo al campeonato: GM/Cadillac. "¿Dios, tu me escuchas?", había comentado en aquella oportunidad en X.

Cuando se supo que la nueva escudería estaba buscando pilotos, el del bonaerense fue uno de los nombres que sonaron. Con el pasar de los meses, Sergio "Checo" Pérez y Valtteri Bottas fueron anunciados como titulares y el estadounidense Colon Herta como suplentes. Sin embargo, esto no implicaría necesariamente que al argentino se le hayan cerrado las puertas.