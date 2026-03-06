Nicolás Varrone clasificó 19° en el inicio de la temporada de Fórmula 2 en Australia

Nicolás Varrone completó la sesión de clasificación de la Fórmula 2 correspondiente al Gran Premio de Australia, primera fecha de la temporada 2026 del campeonato. El piloto argentino cerró la tanda en el 19° puesto en una jornada que tuvo varias interrupciones y un desarrollo complejo para los equipos.

El representante del equipo Van Amersfoort Racing venía de finalizar 14° en el único entrenamiento previo y buscaba mejorar su rendimiento en la sesión cronometrada para posicionarse de la mejor manera en la grilla de las carreras del fin de semana.

Sin embargo, la clasificación estuvo marcada por incidentes que alteraron el ritmo de la actividad en pista y limitaron las posibilidades de completar vueltas rápidas en condiciones ideales.

Durante la tanda se registraron dos banderas rojas que obligaron a detener la actividad. La primera se produjo tras el despiste de Mari Boya, mientras que la segunda llegó cuando el monoplaza de Gabriele Mini quedó detenido en la pista.

Estas interrupciones afectaron la estrategia de varios pilotos, entre ellos Varrone , que no logró aprovechar de la mejor manera los momentos de pista limpia para mejorar su tiempo.

El argentino registró una vuelta de 1:30.522, marca que lo dejó en la 19ª posición de la tabla, a 1 segundo y 8 décimas del mejor registro del día.

La pole position quedó en manos de Dino Beganovic, quien marcó un tiempo de 1:28.695 y superó a Martinius Stenshorne y Alex Dunne, que completaron los tres primeros puestos de la clasificación.

Al no quedar dentro de los lugares alcanzados por el sistema de inversión de grilla, Varrone largará desde la décima fila en la carrera sprint de Fórmula 2, prevista para el sábado a las 00:10. Allí buscará avanzar posiciones y comenzar a sumar experiencia en la primera cita del calendario 2026.