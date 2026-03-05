En su estreno en la Fórmula 2, Nicolás Varrone finalizó en el 14° lugar en la práctica del GP de Australia
En su debut en la F2, Nicolás Varrone mostró un buen ritmo en el Albert Park de Melbourne y finalizó P14 en la única práctica libre.
El piloto argentino Nicolás Varrone finalizó en la decimocuarta posición en la práctica libre 1 del Gran Premio de Australia de la Fórmula 2. El corredor de la escudería neerlandesa Van Amersfoort Racing no tuvo inconvenientes durante la sesión y detuvo el cronómetro en 1:30.399 en su mejor vuelta, a 1.262 segundos de la punta.
El piloto más destacado fue el italiano Gabriele Mini, de MP Motorsport y la academia Alpine, seguido por el mexicano de Campos Racing Noel León y el brasileño Rafael Camara, que representa a la escudería campeona del año pasado, Invicta Racing.
En una sesión diferente al contar con solo 45 minutos de entrenamiento, Nicolás Varrone sumó sus primeros kilómetros de manera oficial en la Fórmula 2.
Nicolás Varrone fue 14° en su estreno en la Fórmula 2
La práctica no tuvo mayores inconvenientes hasta cumplidos los primeros 20 minutos, cuando el piloto de Hitech Colton Herta, estadounidense de 26 años que fue subcampeón del IndyCar en 2024, sufrió un despiste en la salida de la curva 10, que lo hizo perder el control e impactar la parte posterior del auto contra las barreras de protección. Su auto fue retirado bajo bandera roja y el piloto se bajó del mismo sin problemas físicos.
La segunda bandera roja del entrenamiento llegó 20 minutos después, siendo esta vez el despistado el tailandés Tasanapol Inthraphuvasak, que corre para ART Grand Prix y no chocó, aunque su ato terminó en la grava y fue incapaz de retirarlo de esa zona.
Por su lado, en una práctica en la que no tuvo mayores inconvenientes, Varrone dejó buenas sensaciones al terminar por delante de su compañero de equipo, el mexicano Rafael Villagómez, que marcó un 1:30.573 y terminó decimoséptimo.
Con Mini como el líder de la sesión con un 1:29.137, a más de cuatro décimas de su principal perseguidor, una corta e interrumpida práctica libre llegó a su fin y le dará algunas horas de descanso a los pilotos de la Fórmula 2, hasta el comienzo de la clasificación prevista para la madrugada del viernes en la Argentina.
