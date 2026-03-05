El motivo por el que Gastón Martirena no viajó a Tucumán con Racing: ¿se expone a una sanción del club?

Gastón Martirena estuvo ausente en el partido de Racing contra Atlético por "problemas personales", aunque se habría tratado de una decisión del jugador.

Racing pisó fuerte en el Monumental José Fierro este martes y se impuso sobre Atlético Tucumán con un contundente 3-0 por la fecha 8 del Torneo Apertura. Más allá de la alegría por esta importante victoria, no todo fue color de rosas, ya que dentro del club quedó el aire enrarecido por la ausencia de Gastón Martirena en la comitiva.

Desde Avellaneda explicaron que no fue convocado por "problemas personales" que no le permitían jugar ni acompañar al equipo. Sin embargo, con el pasar de las horas trascendió que en realidad se trató de una decisión concreta del jugador no viajar y que no tuvo ningún inconveniente externo que lo forzara a esto.

Gastón Martirena Racing Martirena se enojó luego de que Racing rechazara una oferta de Gremio para ficharlo. @martirena_15 Al parecer, el lateral uruguayo se enojó porque la Academia rechazó una oferta de Gremio y, a modo de protesta, optó pro no presentarse al duelo contra el Decano. El elenco de Puerto Alegre quería llevárselo a préstamo y sin opción de compra, una propuesta que no convencía a la dirigencia blanquiceleste, por lo que la desestimaron.

El defensor de 26 años, que viene siendo uno de los nombres más trascendentes del ciclo Costas y se ha destacado por sus goles en partidos importantes, viene perdiendo mucho terreno esta temporada y hasta quedó relegado al banco tras la llegada de Ezequiel Cannavo. En ese sentido, encontraba en el Tricolor Gaúcho una gran oportunidad para volver a brillar. Ahora, tras su inconducta, se expone a una sanción disciplinaria por parte de Racing.