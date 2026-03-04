Inter Miami podría llevarse a una joyita del fútbol argentino: su cláusula es de US$ 20.000.000

El juvenil de 17 años interesa en Inter Miami, cuyo mercado cierra el 26 de marzo. Tiene contrato hasta 2026 y una cláusula de US$ 20.000.000.

Inter Miami podría llevarse a una de las promesas de Racing Club. Con el mercado de pases de la Major League Soccer aún abierto hasta el 26 de marzo, en Estados Unidos analizan avanzar por una de las joyas del fútbol argentino.

Matías Acevedo, la joyita de Racing que quiere llevarse Inter Miami Se trata de Matías Damián Acevedo, el mediocampista ofensivo o extremo de 18 años surgido del Predio Tita Mattiussi. El juvenil debutó en Primera el 22 de septiembre de 2024, cuando Gustavo Costas lo mandó a la cancha en Córdoba ante Talleres. Luego de esos minutos, perdió terreno y regresó a la Reserva, donde suele destacarse y sostener su proyección.

Matías Acevedo juvenil de Racing Según informó el periodista César Luis Merlo, las Garzas evalúan presentar una oferta en este cierre de mercado. Si no prospera ahora, la intención sería volver a la carga a mitad de año. De todas maneras, saben que deberán negociar con Racing, que ya tomó recaudos.

Así juega Matías Acevedo Así juega Matías Acevedo, juvenil de Racing Así juega Matías Acevedo, juvenil de Racing. LPF Play A mediados de julio de 2024, la dirigencia de la Academia le extendió el contrato hasta el 31 de diciembre de 2026 y fijó una cláusula de rescisión de 20 millones de dólares. Hasta el momento no hubo acuerdo para una nueva renovación.