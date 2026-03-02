¿Te firmo? La burla de Lionel Messi al banco de Orlando City tras su doblete en el Clásico del Sol

Luego de convertir un doblete ante su rival de estado, Lionel Messi cargó a sus rivales con un fuerte gesto hacia el banco de los suplentes.

Lionel Messi tuvo un fuerte cruce con el banco de suplentes de Orlando City tras convertir un doblete.

Lionel Messi sacó a relucir toda su calidad y fue, una vez más, la figura del Inter Miami en el triunfo por 4-2 frente al Orlando City en el Clásico del Sol. El astro rosarino convirtió un doblete (los otros goles fueron de Silvetti y Segovia) para que las Garzas sumen sus primeros tres puntos en la MLS luego de caer en el debut frente a LAFC.

Como suele suceder en cada clásico, los partidos se juegan de una manera diferente y también el clima dentro del campo de juego va subiendo poco a poco. Eso fue lo que sucedió en el final del primer tiempo, cuando algún comentario desde el banco de suplentes del equipo local hizo reaccionar a Leo.

Apuntando directamente hacia el banco rival, el 10 protagonizó un tenso cruce en plena cancha. El foco estuvo puesto en el intercambio con Óscar Pareja, entrenador del equipo adversario, quien intervino con la intención de bajar la intensidad y apaciguar a la máxima figura del Inter Miami.

Lionel Messi y un picante gesto contra el banco del Orlando City Pero la historia no terminó ahí. A Lionel Messi le sobró tiempo para la revancha. Porque ya se sabe: encender a la Pulga suele tener consecuencias. Y esta vez quien lo sufrió fue Orlando City, que recibió dos golazos del capitán argentino y volvió a morder el polvo en el clásico.

La picante burla de Lionel Messi al banco de suplentes de Orlando City X @Sudanalytics El segundo, una exquisita ejecución de tiro libre, terminó de inclinar la balanza cuando el marcador ya reflejaba un 4-2 inapelable. Ahí llegó el desquite del rosarino, que para entonces ya había hablado en la cancha, con fútbol y contundencia. Luego de destaje el gol con sus compañeros, el capitán de la Selección argentina se acercó al banco del equipo local y regaló un gesto de "¿te firmo un autógrafo?". "Para vos, anotá", parece decir Leo, en un video que ya se volvió viral en todo el mundo.