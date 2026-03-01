Con dos goles y una asistencia de Messi, Inter Miami lo dio vuelta y le ganó 4-2 a Orlando City

El cuadro local se había adelantado en la primera mitad y había sacado una diferencia de dos tantos al descanso gracias a los tantos de Marco Pasalic y el argentino Martín Ojeda. Sin embargo, el cuadro rosa se puso las pilas en el complemento y logró darlo vuelta con a los goles de Mateo Silvetti, la Pulga por duplicado y Telasco Segovia, este último asistido por el astro rosarino.

El derbi de Florida fue una nueva muestra de la extremada fragilidad defensiva que sufre el equipo dirigido por Javier Mascherano, que sigue sin encontrar soluciones pese a los refuerzos que llegaron en la pretemporada. La baja de Sergio Busquets, retirado después de la temporada pasada, también sigue siendo un vacío demasiado grande en el mediocampo. El Inter Miami no pudo contar hoy con el uruguayo Luis Suárez, lesionado.

La mejor noticia para las Garzas fue la respuesta que ofreció en el segundo tiempo, igualando el encuentro en apenas quince minutos después de irse dos goles abajo al descanso. Una pérdida de Rodrigo De Paul en campo propio durante la fase de construcción dio lugar al primer tanto del Orlando City , que llegó con la ayuda de un Dayne St.Clair poco resolutivo, y en el minuto 24 el argentino Martín Ojeda puso el 2-0 con un remate cruzado con el exterior de su zurda.

Pero el Inter Miami igualó tras la reanudación con un derechazo del argentino Mateo Silvetti, suplente hoy, y un golazo de Messi desde fuera del área que entró por la escuadra.

Pese a que los de rosa se apoderaron de la pelota tras el empate, fue el Orlando City quien estuvo a punto de anotar el tercero, con un cabezazo de David Brekalo que se estrelló contra el palo cuando aún quedaba media hora para el final.

El segundo gol de Messi para el 4-2 de Inter Miami

Luego llegó el tanto de Segovia y el tiro libre materializado por Messi, cobrado por un agarrón a él mismo que supuso la segunda amarilla para Colin Guske, que rompieron la igualada y devolvieron a los de Miami a la senda del triunfo.

El Inter es el actual defensor del título y abre la temporada con cinco partidos consecutivos a domicilio mientras terminan las obras de su nuevo estadio, el Miami Freedom Park. En la tercera jornada visitarán al DC United en la capital estadounidense.

Fuente: EFE

El gol de Pasalic para el 1-0 de Orlando City

@OrlandoCitySC strikes first against Miami.

Iván Angulo steals it and sets up Marco Pašali for the opener!



Iván Angulo steals it and sets up Marco Pašali for the opener! pic.twitter.com/4tGWOVCTxc — Major League Soccer (@MLS) March 2, 2026

El gol de Ojeda para el 2-0 de Orlando City

Wow! @OrlandoCitySC makes it 2-0 against Miami

Beautiful run from Griffin Dorsey to set up Martin Ojeda!



Beautiful run from Griffin Dorsey to set up Martin Ojeda! pic.twitter.com/4z9BAYWDtT — Major League Soccer (@MLS) March 2, 2026

El gol de Silvetti para el descuento de Inter Miami

Mateo Silvetti with an absolute banger! @InterMiamiCF cuts the deficit in half at the Florida Derby.

El gol de Segovia con asistencia de Messi para el 3-2 de Inter Miami

Berterame Messi Segovia@InterMiamiCF takes the lead late against Orlando in the Florida Derby.

El minuto a minuto de Orlando City - Inter Miami