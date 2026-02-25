La desopilante reacción de Ángel Di María cuando el árbitro le pidió elegir entre Maradona y Messi

Di María fue sorprendido en el sorteo inicial de Gimnasia-Central y respondió con una ocurrencia que provocó risas entre jugadores y árbitro.

Di María en la cancha de Gimnasia de La Plata, el último club que dirigió Diego Maradona

La moneda que se utilizó tenía las imágenes de los dos máximos ídolos del fútbol argentino, por lo que el capitán visitante debía tomar una decisión incómoda. "¿Diego o Messi?", preguntó el juez del partido mostrando las dos caras del vil metal.

Lejos de entrar en la comparación, Fideo reaccionó con humor y evitó pronunciarse. Es que Di María tenía la complicada misión de elegir entre el DT que lo llevó y lo sostuvo en la Selección argentina pese a las críticas o el compañero histórico con el que levantó la Copa del Mundo, la Finalissima y dos copas América.

La divertida respuesta de Ángel Di María cuando le pidieron elegir entre Maradona y Messi A Di María lo pusieron en el compromiso de elegir entre Messi y Maradona A Di María lo pusieron en el compromiso de elegir entre Messi y Maradona. TNT Sports Las risas entre los tres protagonistas no tardaron en propagarse. "Que elija él", le dijo Angelito a Echenique, en referencia a Nacho Fernández, el capitán del Lobo que también estaba en el sorteo. El árbitro también se sumó a la broma y lo chicaneó con complicidad: "No elegís porque está la cámara", lanzó. Y ahí nomás agregó: "Se puso colorado", mientras lanzaba la moneda al aire y todo transcurría en un clima distendido que contrastó con la tensión habitual previa a los partidos.