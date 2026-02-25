La desopilante reacción de Ángel Di María cuando el árbitro le pidió elegir entre Maradona y Messi
Di María fue sorprendido en el sorteo inicial de Gimnasia-Central y respondió con una ocurrencia que provocó risas entre jugadores y árbitro.
Minutos antes del arranque del duelo entre Rosario Central y Gimnasia y Esgrima La Plata, se vivió una escena curiosa en el sorteo inicial. El árbitro Fernando Echenique puso en aprietos a Ángel Di María al pedirle que eligiera entre Diego Maradona y Lionel Messi.
La moneda que se utilizó tenía las imágenes de los dos máximos ídolos del fútbol argentino, por lo que el capitán visitante debía tomar una decisión incómoda. "¿Diego o Messi?", preguntó el juez del partido mostrando las dos caras del vil metal.
Lejos de entrar en la comparación, Fideo reaccionó con humor y evitó pronunciarse. Es que Di María tenía la complicada misión de elegir entre el DT que lo llevó y lo sostuvo en la Selección argentina pese a las críticas o el compañero histórico con el que levantó la Copa del Mundo, la Finalissima y dos copas América.
La divertida respuesta de Ángel Di María cuando le pidieron elegir entre Maradona y Messi
Las risas entre los tres protagonistas no tardaron en propagarse. "Que elija él", le dijo Angelito a Echenique, en referencia a Nacho Fernández, el capitán del Lobo que también estaba en el sorteo. El árbitro también se sumó a la broma y lo chicaneó con complicidad: "No elegís porque está la cámara", lanzó. Y ahí nomás agregó: "Se puso colorado", mientras lanzaba la moneda al aire y todo transcurría en un clima distendido que contrastó con la tensión habitual previa a los partidos.
Finalmente, Ignacio Fernández optó por Diego. Y, como salió la cara de Leo, el saque inicial lo hizo Rosario Central, que luego ganó el partido 2 a 1 tras comenzar perdiendo 0-1 con un tanto del propio Nacho, quien convirtió con la camiseta del Lobo después de una década.