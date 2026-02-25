Presenta:

Deportes

|

Ángel Di María

La desopilante reacción de Ángel Di María cuando el árbitro le pidió elegir entre Maradona y Messi

Di María fue sorprendido en el sorteo inicial de Gimnasia-Central y respondió con una ocurrencia que provocó risas entre jugadores y árbitro.

Diego Bautista

Diego Bautista

Di María en la cancha de Gimnasia de La Plata, el último club que dirigió Diego Maradona

Di María en la cancha de Gimnasia de La Plata, el último club que dirigió Diego Maradona

Fotobaires

Minutos antes del arranque del duelo entre Rosario Central y Gimnasia y Esgrima La Plata, se vivió una escena curiosa en el sorteo inicial. El árbitro Fernando Echenique puso en aprietos a Ángel Di María al pedirle que eligiera entre Diego Maradona y Lionel Messi.

La moneda que se utilizó tenía las imágenes de los dos máximos ídolos del fútbol argentino, por lo que el capitán visitante debía tomar una decisión incómoda. "¿Diego o Messi?", preguntó el juez del partido mostrando las dos caras del vil metal.

Te Podría Interesar

Lejos de entrar en la comparación, Fideo reaccionó con humor y evitó pronunciarse. Es que Di María tenía la complicada misión de elegir entre el DT que lo llevó y lo sostuvo en la Selección argentina pese a las críticas o el compañero histórico con el que levantó la Copa del Mundo, la Finalissima y dos copas América.

La divertida respuesta de Ángel Di María cuando le pidieron elegir entre Maradona y Messi

A Di María lo pusieron en el compromiso de elegir entre Messi y Maradona

A Di María lo pusieron en el compromiso de elegir entre Messi y Maradona.

Las risas entre los tres protagonistas no tardaron en propagarse. "Que elija él", le dijo Angelito a Echenique, en referencia a Nacho Fernández, el capitán del Lobo que también estaba en el sorteo. El árbitro también se sumó a la broma y lo chicaneó con complicidad: "No elegís porque está la cámara", lanzó. Y ahí nomás agregó: "Se puso colorado", mientras lanzaba la moneda al aire y todo transcurría en un clima distendido que contrastó con la tensión habitual previa a los partidos.

Finalmente, Ignacio Fernández optó por Diego. Y, como salió la cara de Leo, el saque inicial lo hizo Rosario Central, que luego ganó el partido 2 a 1 tras comenzar perdiendo 0-1 con un tanto del propio Nacho, quien convirtió con la camiseta del Lobo después de una década.

Archivado en

Notas Relacionadas