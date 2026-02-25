Godoy Cruz perdió 1-0 con Deportivo Morón y quedó eliminado prematuramente de la Copa Argentina

Godoy Cruz perdió 1-0 con Deportivo Morón por los 32avos de final de la Copa Argentina y, tras los dos flojos empates en el inicio de la Primera Nacional, protagonizó una nueva desilusión en el comienzo de la temporada y quedó eliminado en la primera ronda del certamen federal.

El Tomba volvió a mostrar una pálida imagen y ni siquiera con un hombre de más logró inquietar de verdad a su rival. De esta manera, continúa sin triunfos en lo que va del año, ya que venía de dos empates consecutivos en la Primera Nacional: 1 a 1 ante Ciudad Bolívar como local y el mismo resultado frente a Defensores de Belgrano como visitante.

El 1-0 del Gallito fue convertido a la salida de un tiro de esquina y una serie de rebotes que derivó en un remate del lateral derecho de Deportivo Morón Elías Contreras que, tras desviarse en Mariano Santiago, se metió en el arco defendido por Roberto Ramírez.

El equipo de Mariano Toedtli sigue sin encontrar funcionamiento y varios futbolistas quedaron nuevamente en deuda. El único que mostró algo distinto fue Tomás Pozzo, quien en la primera mitad asumió la conducción, intentó darle claridad al juego y también colaboró en la recuperación ante la falta de respuestas colectivas.

En el complemento, a los 12 minutos, Deportivo Morón se quedó con diez jugadores. Franco Vázquez, que ya estaba amonestado, le cometió una dura infracción a Vicente Poggi, recibió la segunda amarilla y se fue expulsado.

De esta manera, Deportivo Morón se clasificó a los 16avos de final de la Copa Argentina, instancia donde se cruzará con Midland, que dio el golpe al eliminar a Argentinos Juniors.

Godoy Cruz vs Deportivo Morón Matías Ramírez, extremo de Godoy Cruz, no puede superar la marca de un defensor del Gallito que va al piso. Club Deportivo Morón

Sin embargo, la ventaja numérica casi no se reflejó en el desarrollo. Recién a los 27 minutos llegó una aproximación con un cabezazo débil de Martín Pino dentro del área que controló sin complicaciones el arquero Federico Díaz.

Con el correr de los minutos, el partido se diluyó y Godoy Cruz sumó otra actuación decepcionante frente a un adversario que hizo poco y que incluso, aun con inferioridad, estuvo más cerca de llevarse la victoria por un margen mayor.

El próximo compromiso del Tomba será el domingo a las 17, cuando reciba a Deportivo Madryn en el estadio Feliciano Gambarte.

El minuto a minuto de Godoy Cruz vs Deportivo Morón