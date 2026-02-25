Cuando el silencio dice todo: el último gesto del Indio Fernández en Godoy Cruz

El mediocampista rompió el silencio en Godoy Cruz con un mensaje emotivo, agradeciendo al club, al plantel y a quienes sostienen el día a día.

El ciclo de Roberto Nicolás Fernández, el “Indio”, llegó a su cierre en Godoy Cruz con un mensaje cargado de emoción y gratitud. El mediocampista eligió despedirse con palabras simples pero profundas, agradeciendo al club, a sus compañeros y a quienes acompañan el día a día silencioso de la institución.

La despedida del Indio Fernández de Godoy Cruz





roberto nicolas fernandez “A todos los que trabajan en silencio cada día”, expresó, poniendo el foco en esas personas que sostienen el funcionamiento del club lejos de los reflectores. Su mensaje también incluyó un reconocimiento especial para los hinchas, a quienes destacó por el respaldo constante en cada etapa.

Durante su paso por el Tomba, Fernández se consolidó como un futbolista de compromiso y carácter, siempre identificado con el esfuerzo colectivo por encima de los nombres propios. En su despedida, remarcó el orgullo de haber defendido la camiseta y el crecimiento personal que le dejó su etapa en Mendoza.