Con un homenaje cargado de simbolismo, Boca despidió al Indio Solari: "Uno de los nuestros"

La muerte de Carlos “Indio” Solari golpeó de lleno al mundo de la cultura y también al fútbol. El histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota falleció este viernes a los 77 años y Boca , club del que era hincha confeso, lo recordó con un emotivo mensaje en sus redes sociales.

A través de una publicación oficial, el Xeneize compartió una imagen del músico acompañada por la frase "en este día y cada día", un fragmento de la canción Ya nadie va a escuchar tu remera. Luego, el club profundizó el homenaje con un texto cargado de simbolismo y referencias a su obra.

"Allí y para siempre, aprendimos que ciertos fuegos no se encienden frotando dos palitos (ni se apagan con solo soplar...)’. Lamentamos profundamente la partida de Carlos Alberto Solari, uno de los nuestros. Gracioso y valiente. Hasta siempre, Indio", expresó Boca en sus canales oficiales.

El emotivo video que compartió El Canal de Boca

El reconocimiento también llegó desde El Canal de Boca, que publicó un video con imágenes de la Bombonera, de los hinchas en las tribunas y de distintos recitales del Indio interpretando "Juguetes Perdidos". El cierre del material mostró una frase que rápidamente se viralizó entre los fanáticos: "Seguiremos con el pogo más grande del mundo. Adiós, Indio".

El emotivo video del Canal de Boca El emotivo video del Canal de Boca. El Canal de Boca

Más allá de su enorme legado musical, Solari siempre manifestó su amor por Boca. A lo largo de los años también expresó públicamente su admiración por Juan Román Riquelme, a quien consideraba uno de los grandes ídolos del fútbol argentino. Por eso, su partida generó una profunda tristeza en el pueblo xeneize, que despidió a una de las figuras más influyentes de la cultura popular argentina.