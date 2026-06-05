Macri se metió en la elección del próximo DT de Boca y dejó una contundente respuesta sobre 2027

Mientras Riquelme define quién será el nuevo DT de Boca, Mauricio Macri reapareció en escena y postuló a cuatro ídolos para ocupar el banco de suplentes.

Mauricio Macri opinó sobre el reemplazante de Claudio Úbeda y aseguró que el próximo entrenador debe estar identificado con el club.

La búsqueda del sucesor de Claudio Úbeda sigue abierta en Boca y, en medio de las especulaciones, Mauricio Macri decidió involucrarse en el debate. El expresidente del club opinó sobre el perfil que debería tener el próximo entrenador y mencionó a cuatro nombres con fuerte identificación xeneize.

En línea con lo que había manifestado días atrás Mauricio "Chicho" Serna, Macri consideró que el futuro DT debe conocer la historia y la exigencia del club. Por eso, apuntó directamente a exfutbolistas que dejaron una huella importante en la institución.

"Si tuviéramos un club serio, conducido por una Comisión Directiva seria, no podría dejar de salir de Barros Schelotto, Palermo, Tevez o Arruabarrena. Esos son los cuatro que están en condiciones de dirigir a Boca, son nuestros ídolos, aman a Boca", sostuvo el exmandatario, que condujo al club entre 1995 y 2007.

Mauricio Macri marcó a los cuatro candidatos que deberían dirigir Boca Macri dio sus candidatos para el DT de Boca Macri dio sus candidatos para el DT de Boca. Somoszip

Las declaraciones toman un especial valor luego de conocerse que Boca le ofreció el cargo de DT al Vasco Arruabarrena, excompañero de Juan Román Riquelme en el Xeneize y en Villarreal. El exlateral ya tuvo un ciclo como entrenador entre 2014 y 2016, período en el que conquistó dos títulos con el club.