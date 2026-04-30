El desopilante palazo de Carlos Tevez a Macri por cómo negociaba en Boca: "Terrible hijo de p..., ja, ja, ja"

Carlos Tevez recordó entre risas una insólita situación que debió afrontar cuando se fue de Boca en 2004, con Mauricio Macri como presidente el club.

Carlos Tevez y Mauricio Macri mantienen una relación de amistad y hasta llegaron a ser socios de negocios años atrás. Sin embargo, eso no le impide al actual entrenador de Talleres pegarle algún que otro palazo al expresidente de la Nación, recordando cuando coincidieron como jugador y presidente de Boca Juniors entre 2001 y 2004.

Así como recientemente Martín Palermo dijo del exjefe de Gobierno porteño que "no te paga ni un café", este martes en una entrevista para Líbero en TyC Sports el Apache también le cuestionó en un tono jovial la forma que tenía de manejar la plata cuando presidía al club de la Ribera.

Carlos Tevez recordó cómo era negociar con Mauricio Macri Carlos Tevez recordó cómo era negociar con Mauricio Macri Al exenganche le estaban recordando que a lo largo de su carrera tuvo que negociar con todo tipo de dirigentes y empresarios en Corinthians, Manchester City y Shanghái Shenhua . "No se olviden de Macri, que fue un terrible hijo de p... Ja, ja, ja...", los interrumpió Carlitos.

"La primera vez que yo me voy de Boca (en 2004), ganando la Copa Libertadores (2003), ¿sabés cuánto tenía en la cuenta? Yo le debía a él, una locura. Yo le debía a él...", reveló. "Compró la casa para mi viejo, para sacarme del Fuerte Apache, pero no es que me las compró Boca. Pero después, cuando viene la venta, yo tenía que pagar. Estaba en rojo lo que tenía en la cuenta", detalló.