Nueve meses de espera y el mensaje de Villa para romper la racha negativa

El colombiano no convertía en tiempo regular desde agosto de 2025. Eligió la Copa Libertadores para volver a gritar.

Había que esperar el momento justo. Y el momento justo llegó en el Malvinas Argentinas, con La Guaira enfrente y la Libertadores como escenario. Sebastián Villa convirtió de penal a los 45 minutos del primer tiempo y rompió una racha que pesaba como una mochila de piedras. El colombiano no marcaba en tiempo regular desde el 7 de agosto de 2025.

Casi nueve meses después, la historia se repitió. Pero esta vez el contexto es completamente distinto. Porque si aquel gol llegó en una derrota intrascendente, este llegó en la Copa Libertadores. En el Malvinas lleno. Con la Lepra necesitando ganar para cerrar la fase de grupos con puntaje perfecto.

Villa rompe la racha en la Copa Libertadores Gol de villa de penal